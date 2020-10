Monstrum koji je raskomadao novinarku i bacio njeno torzo u more pokušao pobjeći iz zatvora

Danska policija objavila je kako ga je uspjela uhvatiti, no akcija još traje. Prema pisanjima danskih medija, Madsen je prijetio policajcima s "predmetom nalik pištolju" i rekao da ima bombu

<p><strong>Peter Madsen</strong> (49), danski inovator koji je 2018. osuđen za ubojstvo novinarke <strong>Kim Wall</strong> pokušao je pobjeći iz zatvora Herstedvester. Za ubojstvo je dobio doživotnu kaznu. </p><p>Danska policija objavila je kako ga je uspjela uhvatiti, no akcija još traje. Prema pisanjima danskih medija, Madsen je prijetio policajcima s "predmetom nalik pištolju" i rekao da ima bombu, javlja <a href="https://news.sky.com/story/peter-madsen-police-surround-danish-inventor-who-killed-journalist-after-prison-escape-attempt-12109038" target="_blank">Sky News</a>. </p><p>Podsjetimo, 21. kolovoza 2017. biciklist je pronašao torzo - tijelo bez ruku, nogu i glave. Policija je potvrdila da su dijelovi tijela odrezani namjerno.</p><p>Dva dana kasnije potvrdili su da se radi o novinarki Kim Wall koja je 10. kolovoza otišla raditi reportažu o Madsenu na njegovoj podmornici. No, nikada se s nje nije vratila, a nestanak je prijavio njezin dečko. </p><p>Riječ je o podmornici koju je Madsen sam napravio, najveća je privatna podmornica na svijetu, teška je 40 tona, a novac za njezinu izgradnju skupio je 2008. godine preko crowdfundinga.</p><p>Madsen je dva puta mijenjao svoj iskaz oko toga što se dogodilo. </p><p>Prema prvoj verziji priče, Madsen je kazao da je Kim Wall 10. kolovoza oko 22.30 dovezao do restorana Halvandet, koji se nalazi blizu mjesta na kojem su se našli tog dana u 19.00. Vlasnik restorana Bo Petersen je izjavio da je cijelo područje dobro pokriveno video kamerama, a snimke je predao policiji. </p><p>Policija nije objavila što se na snimkama nalazi, ali su zato otkrili da je, nakon što su snimke pregledane i nakon saslušanja Madsen promijenio svoj iskaz. Rekli su da im je Madsen ovaj put otkrio da je njezino tijelo nakon nezgode na podmornici bacio u more.2</p><p>Madsen je na kraju osuđen 2018. na doživotan zatvor zbog ubojstva. </p>