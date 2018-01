Monstrum oteo, silovao i ubio nećakinju: 'Nisam to napravio!'

Građevinar Mujahid Arshid (33) oteo je, silovao i ubio svoju nećakinju Celine Dookhran (20). Njeno tijelo pronađeno je u srpnju 2017. u praznoj kući u Kingstonu, u južnom Londonu.

Foto: Twitter

Također, Arshid je silovao i pokušao ubiti još jednu djevojku (20), čiji identitet nije otkriven.

Arshid, kao i njegov pomagač Vincent Tappu, pred sudom su negirali krivnju za zločine koji im se stavljaju na teret.

Na suđenju je rečeno da je muškarac bio opsjednut djevojkama te je odlučio da ih nitko neće imati, ako ne mogu biti njegove. Jedne srpanjske večeri, Celine je zbog pritiska obitelji odlučila prekinuti vezu sa svojim dečkom Omarom jer je bio iz Libije, a ne Pakistana. Sljedećeg jutra, Arshid je krenuo u akciju.

Stavio je rukavice, uzeo šoker te uz pomoć Vincenta Tappua oteo djevojke. Zavezali su ih, strpali u automobil i odveli u Arshidovu kuću na jugu Londona, koju je renovirao.

LONDON

Mujahid Arshid has been charged with the rape & murder of 20-year-old Celine Dookhran. A court heard that he kidnapped, raped & cut the throats of two women before putting one of their bodies in a deep freezer. Co-defendant, Vincent Tappu, has been jointly charged. pic.twitter.com/DawK6NadH1