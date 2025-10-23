Monstrumima smanjili kazne zatvora jer su na sudu rekli da im je žao, jer su branitelji...

Kuhar zaposlen u ugostiteljskom objektu na sjeveru Hrvatske spolno je zlostavljao učenice koje su bile na praksi. Muškarac trenutačno živi u izvanbračnoj zajednici i s partnericom očekuje dijete. Njega je zagrebačko tužiteljstvo optužilo da je nad drugim osobama počinio bludne radnje bez pristanka. Do sada je neosuđivan i protiv njega se ne vodi drugi kazneni postupak. Horor je, kako piše u presudi, trajao od siječnja do studenoga 2021. Kako su naveli na sudu, osumnjičeni je u siječnju 2021. godine, u poslijepodnevnim satima, u kuhinji pivnice u kojoj je dijete obavljalo učeničku praksu, spustio prednji dio hlača, izvadio spolni organ i pokazao ga, nakon čega je istim prelazio žrtvi po stražnjici preko odjeće te joj govorio da je jako zgodna i lijepa. Kad se učenica počela odmicati od njega i govoriti mu da ne želi ništa te da se makne, cijelo ju je vrijeme pratio. Zatim ju je privukao za ruke i pitao zašto ne želi ništa s njim i zašto se miče od njega, na što mu je ona ponovno rekla da ne želi ništa i da se makne, a prestao je tek nakon što je u kuhinju ušla konobarica. No ona nije bila jedina žrtva...

“Tjerao je učenicu i da vidi njegovo spolovilo te da ga dira preko odjeće. Hvalisao se da je njegovo spolovilo nekih 18 cm. Postajao je i grublji, išao za žrtvom i gurnuo je na zid. Rekao joj da ne ide nikuda, da još malo mora biti s njim i zatvorio vrata. Kad joj je počeo skidati majicu i vući je, ona je počela vrištati i plakati. Time je povrijedio spolni integritet djeteta", piše u presudi. Putem aplikacije Snapchat slao je i sadržaj kako se tušira te ucjenjivao da im neće potpisati dnevnik za praksu. Počinio je čak devet kaznenih djela protiv spolne slobode bludnom radnjom. U listopadu 2025. osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 mjeseci, a izrečena kazna zatvora zamjenjuje se radom za opće dobro, i to tako da se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada. Dužan je i naknaditi troškove kaznenog postupka koji se odnose na paušalnu svotu u iznosu od 500 eura. Protiv ove presude nije dopuštena žalba jer su se stranke odrekle prava na žalbu na raspravi dana 15. listopada 2025. godine. Presuda je pravomoćna. Ovo je još jedna u nizu skandaloznih presuda s hrvatskih sudova.

Najviša kazna izrečena 'zadarskom Fritzlu'

Ocu monstrumu iz Zadra, tzv. zadarskom Fritzl je Vrhovni sud 2018. godine smanjio kaznu s 40 na ukupno 30 godina zatvora zbog dugogodišnjeg silovanja rođene kćeri, s kojom je dobio i dijete, kao i psihičkog te fizičkog maltretiranja šestero djece i supruge.

Svoju najstariju kćer Zadranin je počeo silovati kad je imala 12 godina i nije prestao sve do 2017. godine, kad su ga odveli u istražni zatvor, a njoj je bilo 27 godina. U tom razdoblju silovao ju je više od 1500 puta.

Razlog za takvu odluku Vrhovnog suda bio je taj što je na monstruma trebao biti primijenjen blaži zakon, odnosno onaj Kazneni zakon koji je bio na snazi od 1997. do 2011. godine, jer je većinu djela za koja je proglašen krivim počinio u tom periodu. Naime, zakonska je obveza primijeniti onaj zakon koji je blaži za počinitelja. Osuđen je prema pet točaka optužnice, a kćer je silovao 16 godina. Kći je s ocem dobila dijete kao maloljetnica, dvaput je nakon toga namjerno pobacila, jedanput se, s 15 godina, pokušala ubiti.

Smanjivali kazne zbog braniteljskog statusa

Na mnoštvo kritika naišla je i presuda Visokoga kaznenog suda kojom su muškarcu (48) koji je godinu dana silovao pokćerku (8) sredinom rujna ove godine smanjili kaznu za tri godine zatvora jer je bio sudionik Domovinskog rata. Županijski sud na jugu Hrvatske osudio ga je na 14 godina zatvora, Visoki kazneni sud to je preinačio na 11 godina.

Javnost još pamti i slučaj pedofila iz Slavonije kojemu je Vrhovni sud 2016. godine smanjio kaznu jer je otac i nije prije bio osuđivan. Zbog silovanja svoje, tada 12-godišnje pastorke, dobio je 14 godina zatvora, no ta je kazna smanjena na deset godina.

Bivšem HDZ-ovom načelniku Lasinje Visoki kazneni sud RH je 2022. potvrdio krivnju za silovanje mještanke, ali mu je preinačio kaznu koju mu je za gnjusan čin dosudio Županijski sud u Karlovcu, s dvije na godinu i pol zatvora. Razlog "pomilovanju" nije moguće Prigorečevo kajanje, jer kazneno djelo nije nikada ni priznao, već - sudjelovanje u Domovinskom ratu.

Pedofil rekao da mu je žao, smanjili mu kaznu

Vrhovni sud prihvatio je 2020. godine žalbu i umanjio kaznu zatvora sa šest na pet godina zatvora optuženiku proglašenom krivim za četiri kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, jedno djelo spolne zlouporabe djeteta i šest kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju.

Vrhovni sud je precizirao da je muškarac osuđen jer je neovlašteno snimio više fotografija svoje osmogodišnje kćeri s vidljivim obnaženim intimnim dijelovima tijela djeteta, dok je fotografije pohranio na svoj mobitel.

Uz to, osuđen je jer je kćer dodirivao po spolnom organu, a u tri navrata je njene slike poslao drugoj osobi. Također je na mobitel pohranio audio-video zapise s dječjom pornografijom koje je u dva navrata poslao drugoj osobi.

Najviši sud smatra da je prvostupanjski sud pravilno cijenio izraženu upornost optuženika i povećanu kriminalnu volju, ali dodaje da niz olakotnih okolnosti nisu dovoljno uzete u obzir. Optuženik je neosuđivan, priznao je djela, iskazao je samokritičnost i iskreno žaljenje, pojasnio je presudu Vrhovni sud.

Sud je pojasnio da je riječ o kaznenim djelima kojima se izravno ne napada na spolni integritet djece, osim djela kada je kćer dodirivao po spolnom organu, nego je riječ o kaznenim djelima pornografije te da je kod optuženika utvrđena dijagnoza pedofilije.