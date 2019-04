Monstrumu 6 godina zatvora: Silovao djevojčicu deset puta

Muškarac (62) osuđen je na šest godina zatvora zbog višegodišnjeg seksualnog zlostavljanja nećakinje svoje supruge. Manijak je počeo zlostavljati djevojčicu kada je imala tek 11 godina. Prijetio joj je, prisiljavao gledati pornografiju i silovao te snimao seksualno zlostavljanje. Njegovo iživljavanje trajalo je četiri godine, piše Novi list.

Muškarac, koji je obiteljski čovjek i roditelj, osuđen je zbog niza kaznenih djela 'spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina', u što su uključeni i 'pravi' seksualni odnosi s djevojčicom i bludna radnja, a proglašen je krivim i za 'iskorištavanje djece za pornografiju' i kazneno djelo 'upoznavanja djece s pornografijom'.

Osim kazne zatvora, osuđeni mora platiti 40.000 kuna za troškove postupka i vještaka.

Školski praznici iz pakla

Suđenje je bilo zatvoreno za javnost, javna je bila samo objava izreke presude, bez obrazloženja. Osumnjičeni je optužen za najmanje 30 spolnih odnosa s djevojčicom, ali proglašen je krivim za deset silovanja, što znači da su otpale dvije trećine optužbi.

Zlostavljanje se događalo od ljeta 2008. do proljeća 2012. godine.

'Kako to odbijaš raditi?'

Tužiteljstvo je u optužnici preciziralo, među ostalim, slučaj što se u ljeto 2009. godine dogodio kada je djevojčicu, tada 12-godišnjakinju, seksualno iskoristio na bračnom krevetu u spavaćoj sobi. Djevojčicu je napao i iskoristio još sedam puta. Sud je zaključio da je djevojčica bila žrtva teškog seksualnog zlostavljanja barem još u dva navrata.

U jednom slučaju dogodilo se to u okolnostima da je djevojčicu najprije razodjenuo, a onda od nje zahtijevao spolni odnos, što je ona odbijala. Tada joj je zaprijetio: 'Moraš to napraviti! Brinem se ozbiljno za tebe, kako to odbijaš raditi?!' Prestrašena prijetnjama, pokleknula je i imala spolni odnos s njim.

Osuđeni nije priznao krivnju. U istrazi je tvrdio da su optužbe protiv njega lažne i da je obitelj djevojčice, pogotovo njezin otac, patološki ljubomoran na njegov poslovni uspjeh i činjenicu da ima više novca od njih, te da u tome treba tražiti motiv kaznene prijave, no sud mu nije povjerovao.