Monstruoznom ubojici su 2023. našli oružje! Suđenje nikad nije krenulo! Sud: 'Nije bilo hitno'

Dva dana nakon stravičnog ubojstva Luke M. (19) u Drnišu i privođenja monstruoznog ubojice Kristijana Aleksića (50), cijela Hrvatska pita se kako je moguće da je takav čovjek bio na slobodi, pogotovo kada se u obzir uzme da je Aleksić i ranije ubio te da je imao nekoliko pravomoćnih presuda i prijava.

Naime, Aleksić je 1994. okrutno masakrirao djevojku nožem na seoskom putu. Otkrili su ga tek sedam godina kasnije, a na kraju je dobio 14 godina zatvora. Incident je izazvao i u zatvoru u Lepoglavi, a nakon izlaska iz zatvora imao je nekoliko kazni za prijetnje, a prije tri godine pronašli su mu i oružje.

Drnišani o suživotu s ubojicom: 'Sijao je strah. Znam dio obitelji koji je živio s njim, strepili su...'

Upravo ovaj potonji slučaj je problematičan jer u njemu, iako je podignuta i potvrđena optužnica, Aleksiću nije započelo suđenje.

Vezano uz taj slučaj kontaktirali smo Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku iz kojeg nam kažu kako su oni "27. rujna 2023. pred Općinskim sudom u Šibeniku podigli optužnicu zbog kaznenog djela protiv javnog reda, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari (...) koja je potvrđena rješenjem Općinskog suda u Šibeniku od 21. studenog 2023. godine."

U odgovoru za Index su rekli i kako su zatražili bezuvjetnu kaznu zatvora za Aleksića.

Upitali smo i Općinski sud u Šibeniku zašto ročište za navedeni slučaj nikada nije održano odgovaraju nam kako on nije bio hitan.

- Za navesti je da sukladno čl. 121. Sudskog poslovnika (“Narodne novine” broj 136/2024) sudac, sudski savjetnik ili drugi službenik rješava predmete dodijeljene mu u rad sukladno redoslijedu njihovog zaprimanja, dok je čl. 122. st. 1. Sudskog poslovnika propisano da će se u kaznenom postupku prvenstveno uzimati u rad predmeti u kojima se okrivljenik nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru, maloljetnički predmeti, predmeti prema okrivljenicima s duševnim smetnjama, predmeti iz nadležnosti USKOK-a, predmeti ratnih zločina, predmeti povrede spolne slobode, predmeti zlouporabe droga, te predmeti s elementima nasilja, terorizma i svih njihovih pojavnih oblika. Budući da predmet koji se pred ovim sudom vodi protiv okrivljenog Kristijana Aleksića po svojoj naravni nije hitan, glavna rasprava još nije zakazana - stoji u odgovoru suda.

Ističu i kako je optužnicom Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku predloženo da se izrekne kazna zatvora u trajanju jedne godine i da mu se trajno oduzme oružje i streljivo. Dodaju i kako Općinsko državno odvjetništvo nije predložilo nikakve mjere opreza, kao ni što nije predložen istražni zatvor te stoga on nije bio niti određen.

Kako doznaju 24sata, protiv Aleksića se na Općinskom sudu vodio još i prekršajni postupak zbog prekršajnog djela iz Zakona o zaštiti nasilja u optelji. U siječnju 2020. proglašen je krivim i izrečena mu je novčana kazna.