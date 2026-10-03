Nikica Jelić iz Gospića jedan je od deset građana Hrvatske koji su sudjelovali u istraživanju grupacije Zelenih/ESS, a uzorci krvi uzeti su 30. lipnja. U njegovoj su krvi utvrđene vrijednosti “vječnih kemikalija” iznad srednjih graničnih vrijednosti,
KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ PLUS+
Mora se ispitati zašto Hrvati imaju više razine 'vječnih kemikalija' u svojim tijelima
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Vrijeme će pokazati tko je, i koliko znao o opasnom otpadu u Gospiću puno prije nego što je problem javno buknuo u veljači ove godine. A dok prepucavanje i utvrđivanje odgovornosti traje, europsko istraživanje prisutnosti PFAS, “vječnih kemikalija” u krvi Europljana, pokazalo je povišene vrijednosti tih kemikalija kod čak šestero od deset hrvatskih ispitanika.
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