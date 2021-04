Umirovljenici će dobiti COVID dodatak, veledrogerijama će se podmiriti dospjeli dug, povrat poreza mladima nije u pitanju. To su samo neke od poruka iz Vlade posljednjih dana. Oporba optužuje Vladu da kupuje glasove umirovljenika i mladih isplatama pred izbore.

No ekonomski analitičar Damir Novotny ponašanje političara ne iznenađuje. Kaže, isto bi vjerojatno učinila i opozicija samo da je u poziciji.

- Političari uvijek reagiraju u kratkim rokovima i pokušavaju pridobiti naklonost biračkog tijela kroz voluntarističko upravljanje fiskalnim politikama. To nije slučaj samo u Hrvatskoj i na jugoistoku Europe, nego i u mnogim drugim europskim zemljama - rekao je Novotny.

Plan nije dovoljan da bi se Hrvatska oporavila

No ono što je karakteristično za našu zemlju jest da novca nema i da se za takve stvari trebamo dodatno zadužiti. Pitanje je, nastavlja, kakva je opća korist od tog tipa politike. I dok je Vlada odlučila pomoći umirovljenicima jednokratnom isplatom COVID dodatka, ekonomski analitičar smatra da bi prava pomoć za ljude, posebno one s niskim mirovina, bila reforma sustava, a sve s ciljem kako bi se mogla utvrditi donja granica mirovine, baš kao što je to slučaj s plaćama. Prema statističkim podacima, u Hrvatskoj radi tek 1,5 milijuna ljudi. Napominje kako je polovica njih u državnom sektoru, dok ostatak stvara novu vrijednost.

- Taj broj je nedovoljan kako bi stvorio dovoljno vrijednosti za rastuće apetite na sve strane. To jednostavno nije moguće. I onda se, naravno, Vlada zadužuje - ističe.

Ekonomska politika svodi nam se na, kako bi narod rekao, pretakanje iz šupljeg u prazno. A reforma o kojima svi pričaju nema na vidiku. Osvrnuo se Novotny i na plan oporavka koji je Vlada nedavno predstavila, a novac koji smo dobili od EU, kaže, samo je dokaz da smo slabo razvijeni. Novotny kaže kako je plan, koji se mogao vidjeti, općenit i ne pokazuje stvarne namjere Vlade. Smatra kako sve u njemu navedeno neće biti dovoljno da bi se Hrvatska oporavila. Zemlji su nužne investicije i otvaranje novih radnih mjesta.

- Ovo je trenutak u kojemu sve zemlje razmišljaju na koji način resetirati dosadašnje modele i krenuti u novi ciklus ekonomskog razvoja. Primjer za to je Slovačka, koja se odlučila mijenjati iako im je i do sada išlo vrlo dobro - rekao je Novotny. Ono što Hrvatskoj nedostaje je, ističe, bazična prerađivačka industrija.

- Po mojemu mišljenju, ovo je prekretnica. Vlada se mora prestati baviti kratkoročnim pitanjima i time hoće li dobiti neke od ciklusa izbora. No za smjer u kojem želimo da nam krene ekonomija, ali i nužnih reformi potreban je konsenzus svih političkih aktera u zemlji - poručio je.

Ono što Hrvatska treba odlučiti jest hoće li se nastaviti razvijati kao državna ekonomija s bezbroj državnih poduzeća i činovnika ili želimo pokrenuti novi ciklus razvoja, koji se jedino može temeljiti na direktnim stranim ulaganjima. Navodi da je primjer kako se to radi susjedna Slovenija kroz poticanje malog i srednjeg poduzetništva.

- Ako toga ne bude bilo ili ako će se oko toga filozofirati, Hrvatska će stagnirati sljedećih 20 godina - upozorava ekonomski analitičar.

No ključna je pretpostavka mogu li se političke elite prizvati pameti, a Novotny spremno odgovara kako su šanse da se taj scenarij ostvari 50:50.

- Imamo s jedne strane prilično dobre šanse unutar Europske unije. Imamo i danas mnogo malih poduzeća koja se unatoč krizi vrlo dobro snalaze unutar EU. Tim ljudima treba pomoći kako bi ubrzali tempo svojeg poslovanja. Njima treba dati vjetar u leđa, a ne opet graditi kilometre željeznica po kojima se nitko neće voziti - zaključio je Novotny.