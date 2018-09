'Morao sam na fotografijama Trumpove prisege dodati ljude'

Službeni fotograf američke vlade, na zahtjev Donalda Trumpa, izmijenio je fotografije s njegove inauguracije 2017. kako bi javnost dobila dojam da je na tu ceremoniju došlo znatno više ljudi nego što uistinu jest. Fotograf je ispunio prazan prostor na fotografijama jer se Trumpu nikako nije svidjelo što je okupljena masa bila vidno manja od one kod Obame 2009. godine.

Detalji o ovoj intervenciji objavljeni su u istrazi američkog ministarstva unutarnjih poslova do čijeg je sadržaja došao britanski Guardian. Ove informacije bacaju novo svjetlo na prvu krizu Trumpova predsjedništva kada je Bijela kuća javnost pokušala uvjeriti da je Donaldova inauguracija bila najposjećenija u povijesti pa su čak i naglašavali da to možda nije činjenica, ali je svakako "alternativna činjenica".

Iz izvješća zasad nije jasno koje fotografije su na kraju izmijenjene i jesu li one ikad javno objavljene. Službeni fotograf rekao je istražiteljima da ga je kontaktirao "neimenovani dužnosnik" i zatražio fotografije koje uistinu prikazuju broj ljudi na inauguraciju.

Poslao im je 25 fotografija, a onda su od njega, kako tvrdi, zatražili da se vrati u ured i "izmjeni njih nekoliko" za novu objavu.

- Izmijenio sam neke fotografije tako što sam "zumirao" okupljene. Učinio sam jer su željeli stvoriti dojam da je bilo više ljudi. Nisu me to izričito tražili, ali shvatio sam da bih to trebao učiniti - kaže fotograf.

Istraga je pokazala da je tadašnji predstavnik Bijele kuće za medije Sean Spicer bio uključen u muljažu s fotografijama i čini se da je upravo on bio dužnosnik koji je kontaktirao fotografa, a nekoliko kasnije dao svoju "povijesnu izjavu":

- Ovo je bila najposjećenija inauguracija u povijesti, i u svijetu - kazao je.