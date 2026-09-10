More se izlilo na rivu. To je znak velike promjene vremena

Danas je 46. vrući dan u nizu ovog kalendarskog ljeta na DHMZ-ovoj mjernoj postaji Split Marjan. Rekord drži 2003. godine s 47 vrućih dana. No čini se da neće biti ništa od obaranja rekorda jer već u noći na petak stiže promjena vremena. Kninska i splitska regija su pod narančastim alarmom koji označava opasno vrijeme i drugi najviši stupanj upozorenja.

Kako je objavio portal Dalmacija Danas, u popodnevnim satima u Starome Gradu zabilježena je pojava izlijevanja mora na niže dijelove obale. Za razliku od zadnja dva slučaja, ovaj nije bio posebno izražen jer se more podiglo za 17 centimetara.