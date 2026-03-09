Obavijesti

MALI SCHUMACHER IZ MEĐIMURJA

Moreno uskoro puni tri godine, a već zna koristiti gas i kočnicu: 'Rastura na baby kartingu'

Piše Iva Tomas
Moreno uskoro puni tri godine, a već zna koristiti gas i kočnicu: 'Rastura na baby kartingu'
Obitelji Bubek karting je u krvi - za dječaka već imaju velike planove pa kad napuni četiri godine, mogao bi sudjelovati na dječjem natjecanju

Moreno je već s dva mjeseca sa mnom i suprugom bio na svakoj stazi. Prvu je utrku gledao u Zagrebu, bio je jako mali i gotovo je cijeli taj dan proveo tamo. Puno je već vremena boravio na stazama. Voli spavati, voli Lego kockice, crtiće, ali karting mu je najveća ljubav. Bilo je samo pitanje vremena kad će i on pitati da vozi, priča nam otac malenog Morena, Antonio Bubek (36) iz općine Belica u Međimurju, koji se profesionalno bavi kartingom. Da se i Moreno zainteresira za isto, nije morao dugo čekati.

