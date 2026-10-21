MORH izgubio spor oko vojnog nebodera u Zagrebu. Moraju platiti stotine tisuća eura...

Trgovački sud u Zagrebu presudio je u korist splitske tvrtke Lavčević u sporu s Ministarstvom obrane oko gradnje vojnog nebodera, piše Dnevnik.hr. MORH mora platiti 450.000 eura s kamatama te gotovo 150.000 eura sudskih troškova. Presuda nije pravomoćna, pa se strane mogu žaliti.

Lavčević je tražio da ministarstvo plati izvedene radove i prizna troškove dijela građevinskog materijala. Sud je utvrdio da su se radovi odužili zbog nejasnoća u projektu i zahtjeva države kao naručitelja, što je, prema presudi, prouzročilo dodatne troškove.

Spor oko isplate radova nije jedini između MORH-a i splitskog graditelja. Ministarstvo je tužilo Lavčević zbog navodno loše izvedenih radova i propusta u gradnji. Vojni neboder u Zagrebu stajao je gotovo devet milijuna eura.