Obavijesti

News

Komentari 1
TEŠKA VREMENA

MORH za 24sata: Hrvatska se zajedno sa saveznicima bori protiv hibridnog ratovanja

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
MORH za 24sata: Hrvatska se zajedno sa saveznicima bori protiv hibridnog ratovanja
Foto: MORH

Ministarstvo obrane zadržava fokus na pitanjima iz svoje nadležnosti te će nastaviti pratiti razvoj ove inicijative zajedno s partnerima. Cijenimo činjenicu da se na razini saveznika raspravlja o daljnjem unapređenju zajedničkih sposobnosti te pozdravljamo suradnju u ovom ključnom području, rekli su nam iz MORH-a

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto je krajem prošlog mjeseca upozorio na inertnost europskih zemalja u kontekstu obrane od ruskog hibridnog ratovanja. U dokumentu od 125 stranica iznio je nužnost obrane od hibridnog ratovanja bez presedana.

 - Hibridni rat je stalan i napada kritičnu infrastrukturu, centre odlučivanja, ključne usluge i tkivo svake države, uz svakodnevne i sve veće rizike od katastrofalne štete - napisao je u dokumentu pod naslovom Suprotstavljanje hibridnom ratovanju: aktivna strategija.

Pozvao je i na formiranje Europskog centra za suzbijanje hibridnog ratovanja, cyber jedinice od 1500 ljudi, kao i vojnog osoblja specijaliziranog za umjetnu inteligenciju. MORH smo pitali kakva je suradnja s našim saveznicima, pogotovo sada kada je sigurnosna situacija diljem Starog kontinenta na udaru.

ODBACILI TVRDNJE Kremlj: Putin ne želi obnoviti SSSR niti napasti NATO
Kremlj: Putin ne želi obnoviti SSSR niti napasti NATO

 - Talijanska inicijativa predstavlja odgovor na aktualna sigurnosna kretanja u europskom okruženju i usmjerena je na jačanje zajedničkih sposobnosti za suzbijanje hibridnih prijetnji koje obuhvaćaju sveobuhvatnu koordinaciju na nacionalnoj razini. Predmetni Dokument pruža nijansiran pregled evolucije hibridnih prijetnji i nudi skup prijedloga koji  pridonose tekućim europskim i transatlantskim raspravama - objasnili su nam iz MORH-a i dodali da je Hrvatska predana suradnji s našim saveznicima.

 - Republika Hrvatska, kao članica NATO-a i Europske unije, predana je suradnji sa saveznicima u području obrane od hibridnih prijetnji. Aktivnosti Ministarstva obrane usklađene su s nacionalnim zakonodavstvom i odgovornostima koje se odnose na obrambeni segment hibridnih prijetnji, uz stalnu koordinaciju s drugim resorima, sukladno međuresornim mehanizmima i postojećem nacionalnom okviru. Istovremeno, svjesni smo da učinkovit odgovor zahtijeva cjelovit pristup države i društva, uključujući tijesnu suradnju s relevantnim institucijama, agencijama i partnerima čije nadležnosti obuhvaćaju širi spektar hibridnih aktivnosti - tvrde iz MORH-a i dodaju da je dobra ideja da se razmatra o takvom prijedlogu.

IZAZOVNA VREMENA Plenković i Merz o sigurnosti: Važno je jedinstvo i prisnija suradnja unutar EU i NATO-a
Plenković i Merz o sigurnosti: Važno je jedinstvo i prisnija suradnja unutar EU i NATO-a

 - U tom kontekstu, uvažavamo doprinos talijanskog dokumenta i smatramo da može poslužiti kao korisna podloga za daljnje rasprave među saveznicima. Ministarstvo obrane zadržava fokus na pitanjima iz svoje nadležnosti te će nastaviti pratiti razvoj ove inicijative zajedno s partnerima. Cijenimo činjenicu da se na razini saveznika raspravlja o daljnjem unapređenju zajedničkih sposobnosti te pozdravljamo suradnju u ovom ključnom području - zaključili su iz MORH-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi
Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći
ISTRAGA OTKRILA JEZIVE DETALJE

Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći

Detalji iz istrage otkrivaju priču o hororu koji se odvijao iza zatvorenih vrata naizgled savršene obitelji, a kulminirao je zastrašujućim otkrićem u podrumu obiteljske kuće. Rieben se nalazi u pritvoru, a datum suđenja još nije određen
FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa
PET GODINA OD POTRESA

FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa

Taj 22. ožujak ostao je urezan u pamćenje svim Zagrepčanima. Veliki potres napravio je štetu diljem cijelog grada i okolice, a oštećenja je pretrpjela i Zagrebačka katedrala. Premijer Plenković obišao je s nadbiskupom Draženom Kutlešom katedralu, a on je najavio i misu za blagdane.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025