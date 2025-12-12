MORH za 24sata: Hrvatska se zajedno sa saveznicima bori protiv hibridnog ratovanja

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto je krajem prošlog mjeseca upozorio na inertnost europskih zemalja u kontekstu obrane od ruskog hibridnog ratovanja. U dokumentu od 125 stranica iznio je nužnost obrane od hibridnog ratovanja bez presedana.

- Hibridni rat je stalan i napada kritičnu infrastrukturu, centre odlučivanja, ključne usluge i tkivo svake države, uz svakodnevne i sve veće rizike od katastrofalne štete - napisao je u dokumentu pod naslovom Suprotstavljanje hibridnom ratovanju: aktivna strategija.

Pozvao je i na formiranje Europskog centra za suzbijanje hibridnog ratovanja, cyber jedinice od 1500 ljudi, kao i vojnog osoblja specijaliziranog za umjetnu inteligenciju. MORH smo pitali kakva je suradnja s našim saveznicima, pogotovo sada kada je sigurnosna situacija diljem Starog kontinenta na udaru.

- Talijanska inicijativa predstavlja odgovor na aktualna sigurnosna kretanja u europskom okruženju i usmjerena je na jačanje zajedničkih sposobnosti za suzbijanje hibridnih prijetnji koje obuhvaćaju sveobuhvatnu koordinaciju na nacionalnoj razini. Predmetni Dokument pruža nijansiran pregled evolucije hibridnih prijetnji i nudi skup prijedloga koji pridonose tekućim europskim i transatlantskim raspravama - objasnili su nam iz MORH-a i dodali da je Hrvatska predana suradnji s našim saveznicima.

- Republika Hrvatska, kao članica NATO-a i Europske unije, predana je suradnji sa saveznicima u području obrane od hibridnih prijetnji. Aktivnosti Ministarstva obrane usklađene su s nacionalnim zakonodavstvom i odgovornostima koje se odnose na obrambeni segment hibridnih prijetnji, uz stalnu koordinaciju s drugim resorima, sukladno međuresornim mehanizmima i postojećem nacionalnom okviru. Istovremeno, svjesni smo da učinkovit odgovor zahtijeva cjelovit pristup države i društva, uključujući tijesnu suradnju s relevantnim institucijama, agencijama i partnerima čije nadležnosti obuhvaćaju širi spektar hibridnih aktivnosti - tvrde iz MORH-a i dodaju da je dobra ideja da se razmatra o takvom prijedlogu.

- U tom kontekstu, uvažavamo doprinos talijanskog dokumenta i smatramo da može poslužiti kao korisna podloga za daljnje rasprave među saveznicima. Ministarstvo obrane zadržava fokus na pitanjima iz svoje nadležnosti te će nastaviti pratiti razvoj ove inicijative zajedno s partnerima. Cijenimo činjenicu da se na razini saveznika raspravlja o daljnjem unapređenju zajedničkih sposobnosti te pozdravljamo suradnju u ovom ključnom području - zaključili su iz MORH-a.