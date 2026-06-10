Moskva i Damask razgovaraju o ruskim vojnim bazama u Siriji

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u srijedu je reklo da se suradnja sa Sirijom veoma aktivno razvija te da Moskva s Damaskom razgovara o "mogućem restrukturiranju" svojih vojnih objekata u Siriji. Svrgnuće sirijskog predsjednika bliskog ruskog saveznika Bašara al-Asada u prosincu 2024. dovelo je u pitanje budućnost ruske zračne baze Hmeimim u Latakiji i njene pomorske baze u Tartusu. No, Moskva je u međuvremenu izgradila odnose s Ahmedom al-Šarom, bivši zapovjednikom pobunjenika koji je sada predsjednik Sirije. "Rusko-sirijska suradnja se veoma aktivno razvija", odgovorila je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na pitanje o planovima za stvaranje logističkog čvorišta u Tartusu radi distribucije robe uvezene iz Rusije.

"U sklopu kontakata sa sirijskim partnerima, raspravlja se i o pitanju ruskog vojnog prisustva u Siriji, uključujući u kontekstu mogućeg restrukturiranja funkcionalnosti ruskih vojnih objekata", dodala je.

Baze u Siriji su ključne za ruske vojne aktivnosti u svijetu. Baza u Tartusu je jedini objekt za popravak i održavanje koji Rusija ima na Sredozemlju, a Moskva je Siriju koristila kao tranzitnu točku za prijevoz pripadnika svojih privatnih vojnih kompanija u Afriku i iz nje.

Rusija je vojno intervenirala u Siriji 2015. kako bi podržala Asada u građanskom ratu. Reuters je 2024. izvijestio da Rusija povlači svoje vojnike s bojišnice na sjeveru zemlje i s položaja u planinama, ali da ne napušta svoje sredozemne baze.

Moskva podupire Siriju od početka Hladnog rata te je priznala njenu nezavisnost 1944. kada se Damask nastojao otarasiti francuske kolonijalne vlasti. Zapad je Siriju dugo smatrao sovjetskim satelitom.