Moskva zatvara zadnji poljski konzulat u zemlji nakon što je Poljska zatvorila ruski
Rusija je u četvrtak obavijestila poljskog veleposlanika o zatvaranju konzulata koje će stupiti na snagu krajem godine "kao odgovor na odluku poljskih vlasti da od 23. prosinca 2025. povuku svoj pristanak za djelovanje ruskog generalnog konzulata u Gdanjsku", prema priopćenju ministarstva vanjskih poslova.
Poljska je prošlog tjedna objavila da će zatvoriti posljednji ruski konzulat u Gdanjsku na sjeveru zemlje nakon sabotaže željezničke pruge, za koju je Varšava optužila Rusiju.
Varšava je identificirala dvoje Ukrajinaca, koje sumnjiči da su djelovali u ime Moskve, kao navodne počinitelje napada u kojem je oštećena značajna željeznička pruga korištena za prijevoz oružja, putnika i robe do Ukrajine.
Rusko ministarstvo je u četvrtak istaknulo da je odluka poljskih vlasti da zatvori ruski konzulat bila "otvoreno neprijateljska i neopravdana mjera" poduzeta "pod apsurdnom izlikom".
Nakon ovih uzajamnih postupaka, jedine preostale diplomatske misije između dviju zemalja su rusko veleposlanstvo u Varšavi i poljska ambasada u Moskvi.
Odnosi između Varšave i Moskve su oduvijek bili zaoštreni, ali znatno su se pogoršali nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., pri čemu je Poljska postala jednim od ključnih saveznika Kijeva.
