Sve hitne službe su na mjestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekival eksplozije.
'UNIŠTENO 11 DRONOVA'
Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!
Naše snage protuzračne obrane odbile su napad dronovima na Moskvu! Uništeno je 11 dronova, poručio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin.
- Hitne službe rade na mjestu gdje su ruševine pale - rekao je Sobjanin, piše mk.ru.
Dio letova za Moskvu odmah je preusmjeren. Ruski mediji za napad su okrivili 'ukrajinske militante'
Uskoro opširnije..
