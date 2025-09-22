Obavijesti

'UNIŠTENO 11 DRONOVA'

Piše Renato Jukić,
Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!

Sve hitne službe su na mjestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekival eksplozije.

Naše snage protuzračne obrane odbile su napad dronovima na Moskvu! Uništeno je 11 dronova, poručio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin.

Sve hitne službe su na mjestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekivale eksplozije.

- Hitne službe rade na mjestu gdje su ruševine pale - rekao je Sobjanin, piše mk.ru.

Dio letova za Moskvu odmah je preusmjeren. Ruski mediji za napad su okrivili 'ukrajinske militante'

Uskoro opširnije..

