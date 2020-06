Most: 'Ako ćemo zaista imati ozbiljnu epidemiološku krizu, za to treba zahvaliti HDZ-u'

Ukoliko izbori budu odgođeni, Marija Selak Raspudić, nositeljica Mostove liste za 1. izbornu jedinicu, pozvala je HDZ da ostalim strankama prebaci svoj novac koji su do sad potrošili na predizbornu kampanju

<p>Tri mjeseca nakon potresa u Zagrebu slušamo o Zakonu o obnovi i čekamo njegovo donošenje, kao da će sam čin donošenja riješiti stvar i da će nakon toga sve biti jasno i teći glatko. Smatramo da se mistificira izrada zakona jer nakon što se on donese, tek će se tada otvoriti čitav niz novih frontova i zapravo će pravi kaos nastati tek tada! Zabrinjava način kako se pristupa izradi ovakvih zakona, stoga Zakon u ovom obliku ne bismo podržali jer je problematičan na više razina, poručila je u ponedjeljak <strong>Marija Selak Raspudić, nositeljica Mostove liste u 1. izbornoj jedinici. </strong></p><p>Upozorila je kako taj Zakon, koji su sastavili HNS i HDZ, neće riješiti ključne probleme.</p><p>- Jer ćemo nakon njega čekati mjere, pa ćemo provoditi nabave, pa će nabave, kako to već ide, pratiti afere, žalbe onih koji neće dobiti ono što su htjeli, a takvih će biti puno više od onih koji će biti zadovoljni dobivenim u ovoj obnovi. Problem obnove Grada Zagreba nakon potresa nije samo problem ojačavanja statike i njezino financiranje, već i imovinsko-pravni problemi, konzervatorska zaštita i povijesne vrijednosti. U njegovoj pripremi je izostao studiozan i interdisciplinaran pristup, derogira prostorne planove i zakone o gradnji, zakone o javnoj nabavi i Zakon o proračunu - rekla je dodavši kako nakon potresa nisu poduzete osnovne radnje te da je sigurnost građana još uvijek ozbiljno ugrožena. </p><p>- Ne samo stanara, već i građana koji se kreću oštećenim dijelovima grada, a preko 7000 kućanstava još uvijek nije spojeno na dimnjake i nemaju grijanje. Građani su neadekvatno informirani, ne znaju kako će se odvijati obnova, ne znaju kome se za što trebaju obratiti, ne znaju tko će, kako i kada relevantno procijeniti štetu na nekretnini. Nije jasno ni tko će provoditi sanaciju, tko će platiti koji dio sanacije, niti tko će im ukloniti opasni dio zgrade - istaknula je dodavši kako ne postoji centralizirano upravljanje ovom krizom jer nema vodeće odgovorne osobe koja upravlja ovim opsežnim procesom.</p><p>- Nema jasne organizacijske strukture koja bi se sustavno bavila odgovorom na potres, koordinirala i upravljala svim radnjama. Imamo niz paralelnih tijela, savjeta i očita je polarizacija. Potres je nacionalna katastrofa i jedino se na toj razini može odgovoriti na njega - rekla je.</p><p><strong>Nino Raspudić</strong> dodao je kako obnova mora imati financijski, socijalni i društveni, imovinsko-pravni te kulturološki i ekološki aspekt.</p><p>- Smatramo da treba osnovati tijelo za koordinaciju svih aktivnosti na sanaciji potresa, imenovati ključne i odgovorne osobe. Treba uključiti postojeće agencije i odgovorna tijela, formirati savjetodavna tijela, ključne stručnjake iz institucija, s fakulteta, stručnjake iz privatnog sektora iz RH te stručnjake iz međunarodnih institucija - rekao je istaknuvši i kako je potrebno izraditi koncept strategije obnove od potresa u kojem će biti obuhvaćene sve provedbene aktivnosti, od zakonodavnog i institucionalnog okvira, pripreme dokumentacije i projektiranja do provedbe rekonstrukcije i izgradnje.</p><p>Financiranje bi se trebalo odvijati, poručio je <strong>Zvonimir Troskot</strong>, na nekoliko razina; od EU fondova solidarnosti, preko Vlade i Grada Zagreba do samih vlasnika.</p><p>- Smatramo da EU, država ili Grad Zagreb ne bi trebali financirati obnovu unutarnjih uređenja tipa ličenje zidova i da bi se takvi troškovi trebali financirati iz zajedničkih pričuva stanara. No ozbiljni radovi poput rušenja objekata, postavljanja snažne statike, postavljanje novih izrazito stabilnih temelja te izgradnja novih nekretnina bili bi financirani iz fondova solidarnosti EU, sanacijskog fonda Ministarstva graditeljstva i proračuna Grada Zagreba - rekao je dodavši i važnost donacijske večere, kao za Albaniju, na kojoj bi se omogućilo prijateljima da pripomognu Hrvatskoj.</p><p>- Taj bi novac išao najugroženijim skupinama društva koje su izgubile svoje domove kako bi im se u potpunosti refundirao trošak - rekao je.</p><p><strong>Marko Sladoljev</strong> rekao je kako će jedan od Mostovih prioriteta svakako biti izgradnja stanova u istom susjedstvu.</p><p>- U tom aranžmanu, primjerice, može se izgraditi barem 30 karakterističnih donjogradskih zgrada sa 600 stanova na lokaciji u blizini devastiranog centra grada. Time bi stanovnici centra živjeli u neposrednoj blizini svoje lokacije, te mogu biti neposredniji sudionici obnove. Djeci se omogućuje pohađanje istih škola kao i do sada. Kontinuitet života se može regenerirati, a ne defragmentirati i dislocirati. Jednaka logika treba vrijediti i za stanovnike oštećenih kuća ili stanova u podsljemenskom dijelu - istaknuo je. </p><p><strong>Nikola Grmoja</strong> naglasio je da se ni jedan plan ne može provesti ako na ključnim mjestima s kojih se donose odluke imamo krive ljude.</p><p>- Ja bih rekao da je glavna tema i obnove Grada Zagreba i promjena u Gradu Zagrebu i promjena u Hrvatskoj borba protiv korupcije s novim autentičnim ljudima. Trebaju nam jasne antikorupcijske mjere, koje je Most predlagao i u ovom sazivu Sabora, a koje se tiču javne nabave, otvorenih proračuna, proračunskih sredstava i svega onoga što jedna gradska uprava troši, a što mora biti javno vidljivo svim građanima Grada Zagreba - rekao je istaknuvši kako je jasno da je Zagreb premrežila jedna korupcijska hobotnica koja je premrežila i Hrvatsku.</p><p>- Više Mosta u Hrvatskom saboru znači manje korupcije u Gradu Zagrebu i u Hrvatskoj - poručio je. </p><h2>Izbori</h2><p>Što se tiče izbora i mogućnosti odgode, Selak Raspudić je istaknula kako je ne bi iznenadila kreativnost HDZ-a u pokušaju odgode, jednako kao i u raspisivanju izbora. Grmoja poručuje da nije siguran da bi se išlo u smjeru odgode, ali ako do toga dođe, dodao je, to će biti zato što HDZ-u <strong>ne idu ankete u prilog, a ne epidemiološka situacija. </strong></p><p>- Pozivam sve da izađu na izbore i glasaju za promjene koje su nam potrebne. Pokazalo se da su onima koji upravljaju Hrvatskom jedino bitni vlastiti interesi, pozicije, interesi stranke, to im je ispred Hrvatske i ja mislim da to zaslužuje odgovor građana na izborima - rekao je dodavši kako oni neće otkazati kampanju. </p><p>- Mi kampanju nismo ni birali nego smo bili prisiljeni ići na izbore. Kada su nam oni već poslali poruku da se može ići na izbore i Stožer nas uvjeravao da je to sigurno, ne vidim razloga da bi mi sada otkazali kampanju. To oni i žele jer se narod konačno budi, ali mi nećemo pristati na njihovu igru - rekao je. </p><p>Ni jedan Mostov kandidat, dodao je, nije u samoizolaciji, a nitko od njih nije bio ni na teniskom turniru u Zadru. </p><p>- Nemamo mi novaca za te elitne sportove - rekla je Selak Raspudić kroz smijeh.</p><p>Ako ćemo zaista imati ozbiljnu epidemiološku krizu, dodala je, s obzirom da se nitko ne pridržava preporuka HZJZ, za to treba zahvaliti HDZ-u, koji je požurio s negiranjem epidemije. </p><p>- Doveli su zdravlje građana u pitanje. I ako ćemo <strong>imati epidemiološku krizu, onda HDZ mora odgovarati za zdravlje građana</strong> - rekla je. </p><p>Ako izbori budu odgođeni, pozvala je <strong>HDZ da ostalim strankama prebace svoje novce koje su do sad na kampanju potrošili.</strong></p><p>Na pitanje treba li<strong> zatvoriti granice sa BiH i Srbijom, </strong>Selak Raspudić je istaknula kako treba pratiti situaciju. </p><p>- Pitanje je treba li ih apsolutno zatvoriti ili, ako što je do sada, dozvoliti u nekim slučajevima. Moramo vidjeti što će se uopće događati s turistima koji su ovdje - rekla je. </p><p>Predstavila je i kandidate 1. izborne jedinice koju će predvoditi, a to su Dragana Turkalj, Mislav Kraljević, Lucija Sudić, Velimir Mandić, Branimir Pervan, Antonela Konjevod, Nedeljko Marković, Ivan Linić, Magdalena Hartman, Ines Pavleković, Martin Šola, Patricija Vlašić, Filip Fišić.</p><p>- Ovo je mlada ekipa puna optimizma i nade, koja pokazuje da se Hrvatska budi - poručila je. </p>