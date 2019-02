'Most je objavio interni dopis kojim preveniramo potrošnju'

Iz zagrebačke Gradske uprave opovrgnuli su u petak tvrdnje saborskog zastupnika Mosta Marka Sladoljeva da su financije Grada Zagreba u kolapsu, naglasivši kako je dopis Gradskog ureda za financije u kojem stoji da u gradskom proračunu za 2019. nedostaje 1,4 milijardi kuna za podmirenje troškova i rashoda, a na kojeg se pozvao Sladoljev, interni dokument koji se gradskim upravnim tijelima šalje svake godine.

Taj se interni dokument šalje svake godine čelnicima gradskih upravnih tijela kako bi se prevenira eventualna povećana potrošnja iznad proračunskih mogućnosti, istaknule su zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić te pročelnice gradskih ureda za financije i za gospodarstvo Daniela Juroš Pečnik i Mirka Jozić, demantirajući navode Sladoljeva te naglasivši kako ih Most iznosi u javnost iz političkih razloga.

Ocijenile su da se takvom vrstom dopisa, svojevrsnim upozorenjem, postiže bolja proračunska disciplina, što govore i podaci o poslovanju za 2018.

- Cilj je da se ostvare uštede na stavkama koje nisu neophodne za nesmetano funkcioniranje zagrebačke Gradske uprave, i da se omogući osiguranje dostatnih sredstava za ulaganje u prioritetne kapitalne projekte Grada.

- Pokriće manjka od oko 600 milijuna kuna je već planirano projekcijom proračuna za 2020. (228 milijuna kuna) te u 2021. godini (350 milijuna kuna) - rekle su Majić, Juroš Pečnik i Jozić na izvanrednoj konferenciji za novinare, na kojoj su reagirale na tvrdnje Mosta.

Juroš Pečnik je rekla da su Mostovci ranije danas na svojoj konferenciji za novinare javnosti obznanili jedan gradski 'interni akt, koji je ustvari uobičajeni dopis koji svake godine Gradski ured za financije šalje čelnicima gradskih upravnih tijela a u cilju preveniranja eventualne povećane potrošnje u odnosu na proračunske mogućnosti Grada'.

To je na neki način apel prema pročelnicima da se ne oslanjaju samo na izvorne proračunske prihode, nego da se aktiviraju u smislu povlačenja EU sredstava i eventualnom smanjenju troškova, dodala je.

- Dakle, situacija je ozbiljna, no, nije alarmantna na način na koji je to izneseno na press konferenciji Mosta - rekla je.

Istaknula je kako je u Gradu 2018. ostvaren daleko bolji rezultat nego u 2017., a to je i zbog takvog dopisa, upućenog početkom 2018., gdje upozoravaju na ograničenost prihoda i na porezne reforme koje se negativno reflektiraju na Grad i na to da se potrošnja mora uskladiti s tim.

- To je rezultiralo time da je Grad Zagreb u 2018. ostvario manjak od 50 milijuna kuna, a u 2017. je on iznosio 385 milijuna kuna. Znači da smo mi u 2018. upravo ovakvim jednim dopisom, upućem početkom 2018., apelirali na sve pročelnike da racionaliziraju svoje poslovanje. To je rezultiralo boljim rezultatom u 2018. nego u 2017. Rezultat manjka u 2016. koji iznosi 193 milijuna kuna, je prvenstveno rezultat poreznih reformi koje su se preko noći praktički morale primjenjivati i reflektirale se negativno na prihode Grada i na koje Grad se ne može preko noći prilagoditi - rekla je.

Podsjetila je kako su apelirali i na državu i na Ministarstvo financija te ukazivali da ovakve porezne reforme, koliko god ih pozdravljali jer rasterećuju plaće - u dijelu kompenzacijskih mjera prema Gradu nisu dostatne da on nesmetano može funkcionirati.

Naglasila je da imaju dobru suradnju s Vladom i neke planove koje će nastojati realizirati tijekom ove godine, no, međutim, te njihove interne planove nisu iznosili kroz taj dopis.

- Svi kapitalni projekti koji su planirani u proračunu, oni će se i realizirati. Dakle, nema uopće nikakvog govora o tome da bi Grad Zagreb bio pod nekim kolapsu ili nečim takvim - poručila je pročelnica za financije.

Most interni dokument iznio u javnost iz političkih razloga

Pročelnica Jozić ocijenio je kako je Most taj interni dokument iznio u javnost iz političkih razloga jer nema razloga s internim dopisima baratati.

Najavila je da u idućim danima gradonačelnik Bandić očekuje razgovor s premijerom Plenkovićem oko nekih velikih projekata koje bi mogli zajednički odraditi i koji bi donijeli zajednička sredstva.

Podsjetila je a su u Gradu predlagali dokapitalizaciju Imunološkog zavoda, sredstva su planirali u proračunu i predložili model i čekaju odgovor od Vlade na upite koje su poslali.

Dodala je da s Vladom rade i na realizaciji dječje bolnice u Blatu te razgovaraju o nabavi dodatnih tramvaja za gradski javni prijevoz, stvaraju platforme za bolje iskorištavanje EU sredstava.

Jozić je navela da se za projekt Sljemenske žičare, pored 30 milijuna kuna koje su za ovu godinu planirali, idu na iznalaženje mogućnosti za financiranje iz EU fondova.

- Ali svakako očekujemo da će biti dovoljno mudrosti da se porazmisli o još jednoj poreznoj reformi, jednoj značajnijoj gdje bi se jedan dio poreza na dobit vratio Gradu Zagrebu kako bi mi mogli nastaviti tamo gdje smo ustvari i započeli jer sve ovo što smo do sada napravili, više od toga se uzme. Sedamnaest posto gradskog proračuna, prihoda od poreza koji su najznačajniji, koji su tri četvrtine, daje se drugim jedinicama lokalne samouprave. Dosad je to osam i pol milijardi - gdje su ti novci - kazala je Jozić.

Zamjenica gradonačelnika Olivera Majić rekla je da nema potrebe komentirati press konferencije stranaka koje nisu do kraja involvirane u poslovne procese te poručila da u Gradu žele maksimalno upravljati proračunom svakog njihovog ureda i logično je da pročelnici obrate pozornost na trošenje proračunskih sredstava.