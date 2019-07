Most je u saborsku proceduru uputio opoziv ministra Pavića

Most je u saborsku proceduru uputio opoziv ministra rada Marka Pavića. Prikupili su potpise i za opoziv ministra zdravstva Milana Kujundžića, no to još nisu poslali u proceduru.

Prijedlog opoziva se odmah uvrštava u dnevni red, Vlada ima rok od osam dana da se očituje, a Sabor bi to trebao raspraviti najkraće u roku od sedam dana, i najduže za 30 dana.

Zato će biti potrebno sazvati izvanrednu sjednicu Vlade.