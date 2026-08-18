Most nakon propale sjednice u Gospiću: 'Građani Like moraju biti saslušani u Saboru'

Građani Like koji su izravno pogođeni problemom opasnog otpada, trebali bi biti saslušani na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora koju je u utorak sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, poručili su iz Mosta nakon propale sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja rekao je da su zastupnici zgroženi time što se građanima Like, izravno pogođenima ekocidom, na jučerašnjoj sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša „oduzelo pravo da nešto o tome i kažu“ te da im „nije preostalo ništa drugo nego da se povuku“ nakon što su to učinili predstavnici građanskih inicijativa.

„Ostali su samo HDZ i njihovi žetoni“, rekao je Grmoja odbacivši napise da su građani pri dolasku zviždali svim političarima rekavši da su „zviždali i psovali jedino vladajuće.“

Nakon propale sjednice Odbora, Most očekivanja usmjerava na izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora koju je u utorak i službeno sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović.

Grmoja: Na izvanrednoj sjednici građani moraju dobiti priliku

Grmoja je apelirao na vladajuću većinu i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da na njoj budu prisutni i predstavnici građanskih inicijativa koji nisu dobili priliku govoriti na sjednici Odbora za okoliš te da se organizira „svojevrsno javno saslušanje“ u Saboru.

Zvonimir Troskot izvanrednu je sjednicu nazvao prilikom za zaštitu parlamentarne demokracije. „Sabor očito mora preuzeti ulogu koju je Vlada u potpunosti ispustila“, rekao je.

Most nadolazeću sjednicu želi povezati i s pitanjem opoziva Vlade. „Jučer sam ih pozvao da potpišu naš zahtjev za opoziv Vlade. To još nisu napravili“, rekao je Grmoja.

Dodao je da je, koliko zna, ostatak oporbe održao zajednički sastanak i najavio vlastitu inicijativu. „Imaju dovoljan broj ruku i potpisa da to upute. Zvali smo ih i na sastanak, odbili su doći“, kazao je.

Troskot: Država je sve znala

Troskot je ponovno upozorio na razmjere ekološkog problema. „U Lici, Senju i zadarskom zaleđu, na gotovo petini hrvatskog teritorija, ugrožene su strateške zalihe vode“, rekao je, upozorivši da se Vlada ne može pokrenuti tek kada „otrov poteče iz same slavine“.

Posebno je izdvojio Rakitovac. „Rakitovac je još zagađeniji, odnosno otrovniji, od samog problema silosa“, rekao je Troskot ponovivši da je „država sve znala“ navodeći da je morala znati preko carinskih prijelaza i sigurnosno-obavještajnog sustava.

„Država zna kada imate četiri eura viška u blagajni i kad prevozite meso iz BiH u Hrvatsku. Onda zna i koji su akteri sudjelovali u ovoj priči“, rekao je ustvrdivši da su za slučaj znali i Ministarstvo financija i Hrvatska gospodarska komora.

„Vidjet ćete da priča ide dalje“, poručio je.

Miletić: Plenkoviću je ispod časti doći na odlagalište

Marin Miletić je ocijenio da je premijer Andrej Plenković morao znati za slučaj jer kao predsjednik Vlade kontrolira rad svih službi i institucija ustvrdivši da „ide kod Macrona, ali neće doći na odlagalište dok mu se ljudi truju jer mu je to ispod časti“.

„Muha ne može ući u zgradu Vlade bez da se o tome obavijesti Andreja“, rekao je Miletić, a glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću poručio: „Krenite od glave.“

„Turudić će ovdje pokazati koliko hrabrosti ima, koliko je uistinu ‘mangup’, a koliko je na daljinski upravljač premijera“, dodao je.

Miletić je oštro prozvao i ministricu Mariju Vučković, ustvrdivši da „uopće ne razumije problematiku ekološkog zbrinjavanja i otpada“ i da „ne zna gdje je Rakitovac na karti“.

Josip Jurčević upozorio je na podatke Europola koji već osam godina ukazuju na to da je otpad jedan od najlukrativnijih oblika kriminalnog biznisa u Europi te da je Hrvatska dio tog „transgraničnog međunarodnog kriminala“. Upozorio je i na posljednje izvješće EU-a prema kojem je Hrvatska po pitanju politika, kao i sustava zaštite okoliša na zadnjem mjestu.