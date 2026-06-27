Voditelj i koordinator stručnih savjeta te član Predsjedništva Mosta Ivan Bekavac istaknuo je da stranka kontinuirano jača svoje stručne kapacitete okupljanjem sve većeg broja stručnjaka
Most osnovao osam stručnih savjeta za izradu javnih politika
Most je u subotu predstavio osam stručnih savjeta za izradu javnih politika, savjete za - poljoprivredu i ruralni razvoj, pravosuđe i upravu, hrvatske branitelje, digitalno društvo i inovacije, lokalnu samoupravu i decentralizaciju, sport, nacionalnu sigurnost te znanost i obrazovanje.
Voditelj i koordinator stručnih savjeta te član Predsjedništva Mosta Ivan Bekavac istaknuo je da stranka kontinuirano jača svoje stručne kapacitete okupljanjem sve većeg broja stručnjaka, članova i simpatizera koji žele svoje znanje staviti u službu općeg dobra i kvalitetnih javnih politika za hrvatske građane, stoji u priopćenju stranke.
Govoreći o prioritetima Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvoj, Martina Najdanović upozorila je da Hrvatska, unatoč velikom potencijalu, i dalje nije samodostatna u proizvodnji hrane, dok je voditeljica Savjeta za pravosuđe i upravu Đurđica Viljan Vulf upozorila na velik broj neriješenih predmeta i narušeno povjerenje građana u pravosuđe.
Govoreći o položaju hrvatskih branitelja, Matej Crnković izdvojio je tri ključna problema – nejednakost u mirovinama, visoku smrtnost te činjenicu da je "više od 50 tisuća branitelja nezaposleno i prepušteno sami sebi bez ikakvih primanja".
Voditeljica Savjeta za digitalno društvo i inovacije Lea Dujić Rodić naglasila je kako digitalna transformacija mora služiti građanima, a Sara Bogdan Bešlić poručila je da snažnu državu čine veća odgovornost, transparentnost i odlučna borba protiv korupcije.
Predstavnik Savjeta za sport Damir Slojišek istaknuo je da sport mora biti dostupniji djeci i mladima, uz jačanje sportske infrastrukture u lokalnim zajednicama, dok je voditeljica Savjeta za znanost i obrazovanje Ivana Frlić Marković poručila da "izvrsnost mora postati standard, a ne iznimka".
Voditelj Savjeta za nacionalnu sigurnost, Josip Skočibušić upozorio je da Strategija nacionalne sigurnosti iz 2017. godine više ne odgovara današnjim geopolitičkim okolnostima.
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