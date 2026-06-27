Most osnovao osam stručnih savjeta za izradu javnih politika

Most je u subotu predstavio osam stručnih savjeta za izradu javnih politika, savjete za - poljoprivredu i ruralni razvoj, pravosuđe i upravu, hrvatske branitelje, digitalno društvo i inovacije, lokalnu samoupravu i decentralizaciju, sport, nacionalnu sigurnost te znanost i obrazovanje.

Voditelj i koordinator stručnih savjeta te član Predsjedništva Mosta Ivan Bekavac istaknuo je da stranka kontinuirano jača svoje stručne kapacitete okupljanjem sve većeg broja stručnjaka, članova i simpatizera koji žele svoje znanje staviti u službu općeg dobra i kvalitetnih javnih politika za hrvatske građane, stoji u priopćenju stranke.

Govoreći o prioritetima Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvoj, Martina Najdanović upozorila je da Hrvatska, unatoč velikom potencijalu, i dalje nije samodostatna u proizvodnji hrane, dok je voditeljica Savjeta za pravosuđe i upravu Đurđica Viljan Vulf upozorila na velik broj neriješenih predmeta i narušeno povjerenje građana u pravosuđe.

Govoreći o položaju hrvatskih branitelja, Matej Crnković izdvojio je tri ključna problema – nejednakost u mirovinama, visoku smrtnost te činjenicu da je "više od 50 tisuća branitelja nezaposleno i prepušteno sami sebi bez ikakvih primanja".

Voditeljica Savjeta za digitalno društvo i inovacije Lea Dujić Rodić naglasila je kako digitalna transformacija mora služiti građanima, a Sara Bogdan Bešlić poručila je da snažnu državu čine veća odgovornost, transparentnost i odlučna borba protiv korupcije.

Predstavnik Savjeta za sport Damir Slojišek istaknuo je da sport mora biti dostupniji djeci i mladima, uz jačanje sportske infrastrukture u lokalnim zajednicama, dok je voditeljica Savjeta za znanost i obrazovanje Ivana Frlić Marković poručila da "izvrsnost mora postati standard, a ne iznimka".

Voditelj Savjeta za nacionalnu sigurnost, Josip Skočibušić upozorio je da Strategija nacionalne sigurnosti iz 2017. godine više ne odgovara današnjim geopolitičkim okolnostima.