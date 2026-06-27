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ZNANJE U SLUŽBI OPĆEG DOBRA

Most osnovao osam stručnih savjeta za izradu javnih politika

Piše HINA,
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Most osnovao osam stručnih savjeta za izradu javnih politika
Zagreb: Most održao konferenciju za medije o opozivu ministra zdravstva | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Voditelj i koordinator stručnih savjeta te član Predsjedništva Mosta Ivan Bekavac istaknuo je da stranka kontinuirano jača svoje stručne kapacitete okupljanjem sve većeg broja stručnjaka

Most je u subotu predstavio osam stručnih savjeta za izradu javnih politika, savjete za - poljoprivredu i ruralni razvoj, pravosuđe i upravu, hrvatske branitelje, digitalno društvo i inovacije, lokalnu samoupravu i decentralizaciju, sport, nacionalnu sigurnost te znanost i obrazovanje.

Voditelj i koordinator stručnih savjeta te član Predsjedništva Mosta Ivan Bekavac istaknuo je da stranka kontinuirano jača svoje stručne kapacitete okupljanjem sve većeg broja stručnjaka, članova i simpatizera koji žele svoje znanje staviti u službu općeg dobra i kvalitetnih javnih politika za hrvatske građane, stoji u priopćenju stranke.

Govoreći o prioritetima Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvoj, Martina Najdanović upozorila je da Hrvatska, unatoč velikom potencijalu, i dalje nije samodostatna u proizvodnji hrane, dok je voditeljica Savjeta za pravosuđe i upravu Đurđica Viljan Vulf upozorila na velik broj neriješenih predmeta i narušeno povjerenje građana u pravosuđe.

Govoreći o položaju hrvatskih branitelja, Matej Crnković izdvojio je tri ključna problema – nejednakost u mirovinama, visoku smrtnost te činjenicu da je "više od 50 tisuća branitelja nezaposleno i prepušteno sami sebi bez ikakvih primanja".

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