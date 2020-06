Vijest je na svom Facebooku najavilo jo\u0161 jedno ranije najavljeno poja\u010danje Mosta, Nino Raspudi\u0107 i \u010destitao svim slavljenicima imendan, to\u010dnije blagdan sv. Ante:

- Danas je blagdan sv. Ante, omiljenog sveca u na\u0161em narodu. Prigodna lijepa vijest je da je najpoznatiji hrvatski Ante, Ante-Andrija Vla\u0161i\u0107, poznatiji kao Ante Cash stao uz nas, to\u010dnije, \u010duva mi le\u0111a kao \u010detrnaesti na listi koju predvodim u 2. izbornoj jedinici. Zajedno s Antom sutra smo u Sesvetskim Selima od 18h. Nakon mise u 19h, kava i razgovor sa svima u Prestigeu, pokraj crkve. Svim Antama, Antonijama, Tonijima, Tonkama, Anteama i drugima \u010destitamo imendan uz prigodnu pjesmu. Odvrni do daske! Ante, Ante...

Svoje odabire komentirao je i Bo\u017eo Petrov za RTL te je nadodao kako ga druge stranke ne zanimaju:

-\u00a0Razmi\u0161ljam o onim ljudima koji su stali na \u010delo MOST-a, koji su po\u0161teni i \u010destiti, poput gospodina Raspudi\u0107e, Marije Selak Raspudi\u0107, Marine Budimir, Zvonimir Troskot... To su nova lica, oni su budu\u0107nost hrvatske politike.

Prokomentirao je i mogu\u0107e koalicije:

-\u00a0S onima smo koji su isti kao mi, kojima obraz nije na prodaju, kojima obraz nema cijenu.\u00a0Gra\u0111ani \u0107e prosuditi tko je to. \u0160to se ti\u010de SDP-a i HDZ-a, pokazali su do \u010dega dr\u017ee, odnosno, do \u010dega ne dr\u017ee. Mi dr\u017eimo do gra\u0111ana, zato nam se na\u0161i putevi i razlikuju. Nama nije stalo do tih fotelja i beneficija do kojih je njima stalo. Sve one zbog toga sramotne trgova\u010dke politike koje su pokazale u Saboru.

Na pitanje zna\u010di li to da sigurno ne\u0107e koalirati s jednom od te dvije stranke, odgovorio je:

- To \u0107ete vidjeti nakon izbora, naravno. Nama su bitni gra\u0111ani, koji su nam dali povjerenje i bit \u0107emo njihov glas u Saboru.

