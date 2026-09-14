Most pokreće inicijativu za ustavnu zaštitu vode

Stranka Most je u ponedjeljak je najavila da će u saborsku proceduru uputiti izmjenu Ustava kojom bi pravo na pitku i čistu vodu postalo temeljno pravo svakog građanina, vodnim resursima upravljala bi država, a opskrbu vodom stanovništva osiguravali bi javni isporučitelji.

Saborski zastupnik Zvonimir Troskot (Most) istaknuo je na konferenciji za novinare kako je Most nakon ekološke katastrofe u Lici, Gackoj dolini, zadarskom zaleđu i u Karlovcu krenuo sa inicijativom da se pravo svakog pojedinca na čistu i pitku vodu digne na najvišu razinu i dobije najvišu ustavnu zaštitu. Podsjetio je kako je Most još 2019. imao takvu inicijativu koju su, kaže, vladajući odbili iz nepoznatih razloga.

"Postojeće stanje pokazuje da je krajnje vrijeme da se voda zaštiti na najvišoj mogućoj razini, jer voda nije običan produkt, ni luksuz nego je od egzistencijalne važnosti", rekao je.

Most, dodao je, takav resurs želi zaštititi ne samo za sadašnjost, nego i za budućnost naše djece.

Uz to što traži zaštitu prava svakog pojedinca na čistu i pitku vodu, Most traži i da voda bude resurs općeg dobra kojim upravlja isključivo država i da vodoopskrbnu uslugu provoditi javni isporučitelj i da se ne može privatizirati.

"Lika nas je naučila opasnostima i ugrozama koje su u potpunosti potresle nacionalnu sigurnosti naših građana, (...) nemamo pravo na to ne reagirati i stoga idemo u ustavnu zaštitu kojom ćemo omogućiti dodatne zakonodavne okvire", poručio je Troskot.

Ustvrdio je i kako je "inertnost Vlade u tom procesu zajedno sa talijanskom i domaćom mafijom" dovela do ekocida i do ekološke kataklizme.

Dodao je kako je sada krajnje vrijeme da zaštitimo resurse i da omogućimo da se zaštiti jedan od najvećih bazena pitke vode u cijeloj Europi. To je izuzetno važan resurs, neki tvrde čak na razini nafte i da je voda "nafta budućnosti", tvrdi Troskot.

Ustavnopravni stručnjak i sveučilišni profesor Robert Podolnjak podsjetio je da je Klub zastupnika Mosta gotovo identičnu ustavnu promjenu predložio još 2019. godine.

Prijedlog je tada prikupio potreban broj zastupničkih potpisa i bio uvršten u dnevni red Hrvatskog sabora, ali o njemu nikada nije provedena rasprava, podsjetio je.

Kazao je i kako je susjedna Slovenija već "institucionalizirala pravo" na pitku vodu te kako Most smatra da postoje opravdani razlozi da to učini i Hrvatska s obzirom na svoje vodno bogatstvo. "Smatramo da postojeće odredbe u zaštiti voda nisu dovoljne da se svim građanima osigura zdrav život i okoliš", poručio je i dodao da će, usvoji li se Mostov prijedlog, i Ustavni sud morati brinuti o poštivanju tih prava.