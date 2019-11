MOST poručuje: 'Zadnji je čas za promjenu izbornog zakona'

Predsjednik Mosta Božo Petrov i saborski zastupnik prof. Robert Podolnjak na današnjoj konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru istaknuli su kako Most opet aktualizira prijedlog izmjena Zakona o izborima zastupnika jer je ovo posljednji mjesec u kojem je moguće o tome raspravljati, budući se izbori za zastupnike moraju održati najkasnije u prosincu 2020.godine.

- Sada je pet do dvanaest za ovu važnu temu, u ovom mjesecu treba omogućiti raspravu. Most jedini ima konkretan prijedlog za promjenu izbornog zakona i zato pozivamo sve one koji žele stati na kraj korupciji da podrže naš prijedlog. Ovaj Mostov prijedlog Zakona je u saborskoj proceduri još od 2017. godine, a zadnje izmjene koje su sadržane u ovom prijedlogu ponovno smo uputili u saborsku proceduru u siječnju. U ovih deset mjeseci, smo bili svjedoci niza sumnji u korupcijske afere visokih dužnosnika, pola vlade je smijenjeno i pod istragom i zato je ovaj naš prijedlog danas još aktualniji. Izbor zastupnika koji svojim imenom i prezimenom odgovaraju građanima, ima svoju težinu i smanjuje mogućnost korupcije, a zabrana kandidiranja pravomoćno osuđenih i na uvjetne kazne, onemogućava situaciju da se takvi ljudi pojave na listama. Zastupnici bi napokon trebali pokazati da im je u interesu da se rasprava o ovom pitanju otvori, jer bi izašlo na vidjelo tko se za što zalaže. Građani bi mogli vidjeti razliku između snaga koje žele promjene u zemlji u interesu općeg dobra i uhljebskog sloja koji se brine samo za svoje interese i ne želi učiniti ništa konkretno da se korupcija zaista iskorijeni - rekao je Petrov.

Profesor Podolnjak je istaknuo kako Klub zastupnika Mosta prikuplja nužnih 30 potpisa zastupnika kako bismo u Hrvatskom saboru osigurali raspravu i kako bi se prihvatila najvažnija reforma izbornog zakonodavstva u posljednjih 20 godina.

'Most predlaže 20 posto manje zastupnika'

- Izborna reforma mora biti prva reforma našeg pravnog sustava, jer ćemo u suprotnom i ubuduće imati sabor kakav smo gledali do sada: preskup i neučinkovit, neodgovoran građanima, pun zastupnika žetončića, koji počiva na prevari birača, sramotnim trgovinama i političkoj korupciji. Naši zastupnici ne bi trebali gledati svoj osobni interes, već interes onih koji ih biraju i koji ih plaćaju. Stoga pozivamo sve zastupnike koji to još nisu učinili da potpišu prijedlog da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika žurno raspravi, jer ga predsjednik sabora nikada neće staviti na raspravu - naglasio je Podolnjak.

Profesor Podolnjak je ponovio da Most predlaže 20 posto manje zastupnika što znači 120 umjesto 151, zatim tri umjesto jednog preferencijskog glasa, jednako vrednovanje glasa svakog birača i izborne jedinice jednake po broju birača, koje poštuju granice županija i Grada Zagreba.

- Važan je prijedlog zabrane kandidiranja svih koji su pravomoćno osuđeni, pa i na uvjetne kazne. U skladu s pravilom da se izborno zakonodavstvo ne mijenja u izbornoj godini, ovo je posljednja mogućnost da se zakon, do ustavne stanke u radu sabora 15. prosinca, izmjeni kako bi se mogao primijeniti na sljedećim parlamentarnim izborima - rekao je Podolnjak.