Most predlaže šestosatni radni dan za roditelje: 'Djeca nam ne smiju ostajati sama kod kuće'

Stranka Most u četvrtak je, na okruglom stolu o šestosatnom radnom danu za roditelje, koji je organizirao njen saborski zastupnik Ante Kujundžić, predstavila tri opcije zakonskih izmjena koje bi, drži, roditeljima male djece omogućile kraće radno vrijeme bez kazne u mirovini. Ključni je cilj „očuvanje djece koja su kod kuće sama jer im roditelji rade cijeli dan te zaštita roditelja od kazne u mirovini zbog skrbi za dijete, rekao je Kujundžić na okruglom stolu u Hrvatskom saboru. Tri opcije koje njena stranka nudi, predstavila je vijećnica Mosta u riječkom Gradskom vijeću Petra Mandić.

Prva, opcija A, predviđa šestosatno radno vrijeme kao dodatno roditeljsko pravo za roditelje djece do deset godina, umjesto rada s polovicom radnog vremena, uz naknadu iz proračuna. Opcija B predviđa dopunu Zakona o radu kojom bi roditelj djeteta mlađeg od osam godina mogao tražiti do 25 posto kraće radno vrijeme, uključujući šest sati dnevno. Treća, opcija C, predviđa šestosatni dnevni rad kao puno radno vrijeme za roditelje troje i više djece do desete godine života najmlađeg djeteta.

Mandić je navela i primjere iz prakse. Tvrtka Logička matrica uvela je, kaže, sustav rotacije četverodnevnog radnog tjedna uz jednaku produktivnost, dok je WebPower Adria, koja radi četiri dana u tjednu, morala kontaktirati ministarstvo jer nije znala kako to pravno urediti. "To je nekakva kombinacija koja bi trebala biti regulirana da bude moguće u normalnom okviru", rekla je vijećnica.

Jurić: Hrvatska ima problem s iseljavanjem mladog stanovništva

Izvanredna profesorica s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Miriam Mary Brgles predstavila je rezultate znanstvenih istraživanja koji pokazuju da su brak i obitelj visoko vrednovani u hrvatskom društvu te da roditelji koji rade od kuće imaju bolji osjećaj ravnoteže privatnog i poslovnog života, pri čemu majke imaju znatno veće koristi od takve organizacije rada od očeva.

Istaknula je i podatak Državnog zavoda za statistiku (DZS) prema kojemu 79,4 posto uzdržavane djece iz razvedenih brakova pripada zakonskim majkama. "Šestosatno radno vrijeme ne treba gledati kao trošak, već kao ulaganje", poručila je Brgles.

Majka petero djece i diplomirana inženjerka prehrambene tehnologije Marija Svečen posvjedočila je iz osobnog iskustva da je u razdobljima kada je radila skraćeno bila produktivnija te da bi mjera obuhvatila i žene s jednim ili dvoje djece koje nemaju pravo na trogodišnji porodiljni dopust.

Izvanredni profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Tado Jurić upozorio je da Hrvatska nema problem s brojem djece po ženi, koji od 1998. iznosi oko 1,4, nego s iseljavanjem mladog stanovništva koje je povuklo biološku reprodukcijsku bazu. Podržao je Mostovu inicijativu, ali i upozorio da ona neće izravno dovesti do porasta nataliteta te da bi mogla potaknuti daljnji uvoz strane radne snage.

"Mi kao društvo svi navodno želimo više djece, ali radimo sve da se to ne dogodi", rekao je Jurić.

Financijski analitičar i predavač Andrej Grubišić podržao je inicijativu, ali se usprotivio financiranju mjere iz državnog proračuna te zauzeo za fleksibilnost za sve radnike, ne samo roditelje. "Mislim da diskriminirate one koje imaju različit broj djece ili one koje nemaju djecu. Ta fleksibilnost treba biti dana svima", rekao je Grubišić.

Prošle godine 19.000 očeva koristilo očinski dopust

Predstavnik Ministarstva demografije i useljeništva Ante Babić rekao je da ministarstvo podržava svaku inicijativu koja je stručno utemeljena, fiskalno održiva, pravno prihvatljiva i provediva kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Podsjetio je da je prošle godine 19.000 očeva koristilo pravo na očinski dopust, za što je isplaćeno oko 23 milijuna eura, te da je roditeljski dopust koristilo 55.345 korisnika uz isplatu od 200,5 milijuna eura.

Načelnica sektora za rad Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Klišanin istaknula je da je 2022. Zakon o radu već reformiran u smjeru veće fleksibilnosti, uključujući mogućnost rada od kuće i prilagodbe radnog vremena za roditelje djece do osme godine. Upozorila je da proširivanje prava jedne kategorije radnika može biti kontraproduktivno jer poslodavci mogu početi izbjegavati zapošljavanje upravo te kategorije.

Klišanin je istaknula da "nitko ne priječi poslodavcu da ugovori plaćanje po osnovi 8 sati, a rad 6 sati", dodavši da "ne postoji mirovinski staž za taj dio".

Sektorska savjetnica u sektoru za zaštitu obitelji i djece Marija Marijanović Perčec istaknula je da sustav socijalne skrbi i zdravstveni sustav već sada imaju sve manji broj zaposlenih te da bi daljnje skraćivanje radnog vremena moglo otežati pružanje usluga. "Mislim da trenutno u ovom trenutku nismo za to spremni", rekla je, dodavši da kao majka razumije potrebu za boljim balansiranjem posla i obitelji.