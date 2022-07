Most o promijeni izbornog zakona u BiH: 'To je od vitalne važnosti za Republiku Hrvatsku'

Most je u četvrtak upozorio da je promjena izbornog zakona u BiH od vitalne važnosti za opstojnost Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH, pozvavši državni vrh i predstavnike Hrvata u BiH da učine sve kako bi se Hrvatima omogućilo legitimno političko predstavljanje na svim razinama.

Most je pozvao premijera Andreja Plenkovića, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Predsjednika Zorana Milanovića, te sve političke predstavnike Hrvata u BiH da u sljedećih šest tjedana iskoriste sva svoja demokratska, legitimna politička i diplomatska sredstva kako bi se Hrvatima u BiH omogućilo legitimno političko predstavljanje na svim razinama.

Također, da im se omoguće sva ona prava koja su im bila zajamčena potpisivanjem Washingtonskog i Daytonskog sporazuma.

Most je upozorio i na brojne pritiske prema Hrvatima u BiH te "histeriju" bošnjačkih stranaka, radikalnih aktivista i dijela medija prema Visokom predstavniku međunarodne zajednice Christianu Schmidtu, zbog moguće izmjene izbornog zakona.

"Iako su suštinske promjene izbornog zakona, koje su navodno trebale uslijediti još jučer, samo vraćanje dijela od onoga što Hrvatima kao konstitutivnom narodu pripada, zapanjujuća je agresivnost i netrpeljivost bošnjačkih stranaka prema građanima hrvatske nacionalnosti", upozorava Most u priopćenju.

Smatraju i da je očito kako su svi pritisci na Visokog predstavnika urodili plodom te je odluka prolongirana na sljedećih šest tjedana, uz jasnu poruku Schmidta da se stranke u BiH moraju prvo same probati dogovoriti. No, poznajući povijest dogovora i pregovora s bošnjačkim strankama, do toga je gotovo nemoguće doći, ocjenjuje Most.

DDok bošnjačke stranke stvaraju pritisak i organiziraju prosvjede ispred ureda Visokog predstavnika zato jer se drugom narodu djelomično vraćaju oteta prava, neki politički predstavnici Hrvata u BiH kao i u Hrvatskoj, s tim mrvicama se zadovoljavaju i čekaju da se promjena izbornog zakona dogodi sama od sebe, ocjenjuju u Mostu.

"Gospodo, ništa se ne događa samo od sebe, za sve se moramo izboriti sami! Izbor legitimnih političkih predstavnika u sva tijela u oba entiteta, a posebno u Dom Naroda Federacije BiH i Predsjedništvo BiH je minimum potreban za ostvarenje ravnopravnijeg položaja Hrvata u BiH", poručuju.

Most naglašava i da je promjena izbornog zakona od vitalne važnosti za opstojnost Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH ali i nacionalni interes Republike Hrvatske.

