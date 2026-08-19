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KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+

Most se preko Gospića želi riješiti Plenkovića. Smeće je samo povod

Piše Boris Rašeta,
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Most se preko Gospića želi riješiti Plenkovića. Smeće je samo povod
Zagreb: Most o sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Glas za Most glas je za HDZ. Gospić nije nastao bez njih, oni su držali ljestve, ali će bez njih svakako, prije ili kasnije, biti riješen. A karavane će ići dalje

Ne treba se zavaravati – HDZ je koncentracija najveće političke volje i pameti u Hrvatskoj, i ne pobjeđuje slučajno. Visoka izlaznost, niska izlaznost, zdrava vremena, pandemija, izborni sustav, dijaspora, sve im ide na ruku. Zašto smo volju stavili prije pameti? Pa zato što se, kaže John Stuart Mill, velik dio političke moći sastoji od volje.

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Komentari 18
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