Glas za Most glas je za HDZ. Gospić nije nastao bez njih, oni su držali ljestve, ali će bez njih svakako, prije ili kasnije, biti riješen. A karavane će ići dalje
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+
Most se preko Gospića želi riješiti Plenkovića. Smeće je samo povod
Čitanje članka: 1 min
Ne treba se zavaravati – HDZ je koncentracija najveće političke volje i pameti u Hrvatskoj, i ne pobjeđuje slučajno. Visoka izlaznost, niska izlaznost, zdrava vremena, pandemija, izborni sustav, dijaspora, sve im ide na ruku. Zašto smo volju stavili prije pameti? Pa zato što se, kaže John Stuart Mill, velik dio političke moći sastoji od volje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku