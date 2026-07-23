Most: 'Visoki prekršajni sud potvrdio da je Bulj bio u pravu vezano za COVID potvrde'

Most je izvijestio da je Visoki prekršajni sud pravomoćno potvrdio oslobađajuću presudu Miri Bulju koji je protiv njega vodio Državni inspektorat zbog toga što nije dopustio uvođenje COVID potvrda u Gradsku upravu Sinja, što, tvrde, dokazuje da je zakonito štitio jednakost i dostojanstvo svih građana.

"Time je, nakon više od četiri godine, sud konačno potvrdio ono što smo od prvoga dana tvrdili", poručili su iz Mosta, ustvrdivši da je sinjski gradonačelnik odbio provoditi diskriminaciju u gradskoj upravi dok su "Andrej Plenković, Vili Beroš, Davor Božinović i famozni Stožer civilne zaštite nametali mjere koje su dijelile hrvatske građane na podobne i nepodobne, cijepljene i necijepljene".

Zbog toga je, kako navode u Mostu, Bulj bio izložen političkom pritisku, javnim prozivkama i višegodišnjem progonu "Plenkovićevog Državnog inspektorata".

"Bulj je bio jedini gradonačelnik u Hrvatskoj koji je odbio uvesti COVID potvrde. Zahvaljujući toj hrabroj odluci, Sinj je u vrijeme suludih i diskriminatornih mjera Stožera bio jedini slobodan grad u Hrvatskoj, grad u kojem građani nisu bili dijeljeni prema svojim zdravstvenim odlukama niti im je bio ograničavan pristup gradskoj upravi, a danas je pravomoćnom sudskom presudom potvrđeno da je upravo takav otpor diskriminaciji bio ispravan i zakonit”, poručili su.

Napomenuli su da je Sud utvrdio da optužba nije bila pravno utemeljena te da nisu ispunjena bitna obilježja prekršaja koji se Bulju stavljao na teret, čime je potvrđeno da je Državni inspektorat vodio postupak bez valjane pravne osnove. Posebno je važno, ističu, da je sud naglasio kako činjenični opis optužbe nije sadržavao konkretne propuste koji bi predstavljali prekršaj, već se svodio na prepisivanje zakonskog teksta, zbog čega Bulj nije mogao biti proglašen odgovornim.

"Ova presuda nije samo osobna satisfakcija Miri Bulju. Ona predstavlja potvrdu da se protiv političke samovolje i zlouporabe državnog aparata može izboriti pravnim putem. Ona je potvrda svim građanima koji su tijekom pandemije upozoravali da se pod krinkom zaštite zdravlja ne smiju gaziti temeljna prava, uvoditi diskriminacija i ograničavati sloboda ljudi političkim odlukama koje nisu imale čvrsto pravno uporište”, ocjenjuju u Mostu.

Kažu da danas, kada postoji pravomoćna sudska odluka, ostaje otvoreno pitanje političke odgovornosti onih koji su provodili takvu politiku pa pitaju hoće li Andrej Plenković, Vili Beroš, Davor Božinović i svi oni koji su preko Stožera civilne zaštite i Državnog inspektorata provodili represiju prema građanima priznati da su bili u krivu i ispričati se građanima koji su bili isključivani iz javnog života, kažnjavani i stigmatizirani.

"Miro Bulj nije pristao na diskriminaciju svojih sugrađana. Bio je jedini gradonačelnik koji je imao hrabrosti suprotstaviti se pritiscima vlasti i obraniti slobodu svojih građana. Danas je pravomoćnom presudom potvrđeno da je bio na pravoj strani, na strani slobode, jednakosti građana i vladavine prava”, ističu iz Mosta.