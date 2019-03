Most želi saborsko istražno povjerenstvo za Uljanik

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja u petak je u izjavi novinarima potvrdio da će njegova stranka inicirati osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za brodogradilišta Uljanik i 3. maj.

„Jučer je naša zastupnica Ines Strenja najavila inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva za Uljanik i 3. maj. Mi smo za to da se rasvijetli uloga svih, posebno uprava i lokalne politike, odnosno, IDS-a kao političke stranke i, u konačnici, svih vlada, ministara i njihove moguće odgovornosti“, izvijestio je Grmoja.

Napomenuo je da o tome tek trebaju razgovarati s ostalim oporbenim strankama kako bi utvrdili jesu li i oni zainteresirani za takvo istražno povjerenstvo.

„Po nama, i DORH i saborsko istražno povjerenstvo bi trebalo ispitati ove slučajeve jer je tu izgubljeno puno novca poreznih obveznika za što nitko ne snosi bilo kakvu odgovornost i to se mora promijeniti. Treba i u Brodosplitu i Brodotrogiru vidjeti tko je sve odgovoran za nenamjensko trošenje sredstava. Ova država neće ići naprijed sve dok svatko za konkretnu lošu stvar koju je učinio ne preuzme odgovornost“, rekao je Grmoja.

Ako bi to povjerenstvo, za razliku od onog za Agrokor, dobilo mogućnost da posao ozbiljno odradi do kraja, mislim da bi se puno toga moglo saznati, dodao je.

„Pred to bi povjerenstvo pozvali predstavnike uprava brodogradilišta, koje su definitivno najodgovornije, one koji su trebali kontrolirati troše li se ta sredstva namjenski, a u konačnici i političare i vlade koji su ta jamstva davali. Povjerenstvu bi trebali reći - jesu li bili upoznati i dobili informacije da se sredstva troše nenamjenski“, smatra Grmoja.

Pojasnio je da o tome tek trebaju razgovarati s kolegama iz oporbe jer Mostovci sami ne mogu potaknuti povjerenstvo i trebaju im potpisi i ostalih, pa treba provjeriti koliki je interes pojedinih da dođe do osnivanja tog istražnog povjerenstva.

„Nisam toliki stručnjak da bih sebi uzeo za pravo procjenjivati treba li Hrvatskoj brodogradnja i kakva joj brodogradnja treba, što je ključno pitanje. No, sigurno je da imamo laži i dezinformacije u javnom prostoru, jer se premijer Plenković ponaša kao da nije on davao jamstva, dok svi ostali do sada jesu, a sada će on ili pronaći rješenja ili će reći da rješenja nema jer su neki drugi odgovorni“, odgovorio je na pitanje treba li država spašavati škverove ili 'podvući crtu'.

„I sadašnja Plenkovićeva Vlada je davala jamstva i u tom smislu nitko nije bez odgovornosti i zato treba sve staviti na stol i ispitati", ustvrdio je Grmoja.

"Spasiti brodogradnju – da, ali samo na zdravim temeljima, ne pod svaku cijenu. Nije pitanje samo - je li brodogradnja u Hrvatskoj moguća i isplativa, nego je pitanje na koji se način vodio taj cjelokupni posao u tim brodogradilištima. To je pitanje na koje treba naći odgovor“, rekao je politički tajnik Mosta.