Obavijesti

News

Komentari 0
POTPUNI ZASTOJ

Mostar zatrpan smećem: Nakon dva tjedna odvoze tone otpada

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mostar zatrpan smećem: Nakon dva tjedna odvoze tone otpada
ILUSTRACIJA | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Zatvaranje odlagališta komunalnog otpada u Mostaru dovelo je grad u stanje potpunog zastoja u odvozu smeća

U utorak je nakon puna dva tjedna nastavljen odvoz smeća koje je preplavilo Mostar, a situacija prijetila prerasti u ozbiljan zdravstveni rizik na koji su upozorili i iz najveće Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru.

Gradonačelnik Mario Kordić je u ponedjeljak na prijedlog Stožera civilne zaštite Mostara proglasio stanje tehničko-tehnološke nesreće na području grada na Neretvi. Kako je naveo, odluka je donesena “radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području”. Nakon toga je rano u utorak mostarsko komunalno poduzeće započelo s odvozom smeća s mostarskih ulica koje stvaraju jako ružnu sliku o hercegovačkome središtu koje je i važna turistička destinacija. 

USKORO IGRAJU EUROPU Snažno nevrijeme nije zaobišlo ni Mostar. Nastradao je stadion Zrinjskog, hitno treba sanaciju
Snažno nevrijeme nije zaobišlo ni Mostar. Nastradao je stadion Zrinjskog, hitno treba sanaciju

Sveučilišna klinička bolnica u Mostaru u ponedjeljak je priopćila kako će biti primorana smanjiti broj operativnih zahvata zbog gomila smeća koje se nalaze u krugu toga objekta. Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je početkom rujna obustavu odlaganja otpada na deponiju Uborak dok se ne pribavi okolišna dozvola za njegovo proširenje.

To je zatražila udruga 'Jer me se tiče' koja tvrdi da deponij Uborak krši propise i ugrožava zdravlje stanovnika koji žive u neposrednoj blizini.  Zatvaranje odlagališta komunalnog otpada u Mostaru dovelo je grad u stanje potpunog zastoja u odvozu smeća. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje
POZNATI GLUMAC POD OPTUŽBOM

Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje

Sud je priložio dokaze koje potvrđuju osnovanu sumnju da je glumac počinio kazneno djelo. Radi se i zapisniku pretrage doma i drugih prostorija...
Kolindi pisali da izgleda poput manekenke: Pogledajte fotke dok je hodala modnim pistama!
FOTO

Kolindi pisali da izgleda poput manekenke: Pogledajte fotke dok je hodala modnim pistama!

London u pozadini, katedrala sv. Pavla u kadru, a u prvom planu Kolinda Grabar-Kitarović u strogo krojenom tamnoplavom odijelu. Bivša hrvatska predsjednica ovim se kadrovima javila s britanskih ulica. Na društvenim mrežama pisali su joj da izgleda kao manekenka. No Kolinda je već imala iskustva s modnim pistama. Donosimo fotografije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025