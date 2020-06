'Mostarinu ukidate zbog izbora'

"Zahvaljujući skorim izborima ipak je prihvaćena dugogodišnja inicijativa grado/načelnika otoka Krka za ulaganje u Krčki most i ukidanje naplate mostarine", smatraju iz Općine Omišalj

<p>U ponedjeljak, 15. lipnja, počinje primjena Vladine Odluke o prestanku naplate cestarine na Krčkom mostu. Naplata cestarine prestaje u 00:00 sati 15. lipnja, odnosno u ponoć s 14. na 15. lipnja, izvijestili su Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ipak Općina Omišalj ima svoje mišljenje o tome postupku. </p><p>Priopćenje donosimo u cjelosti: </p><p><em>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uputilo nam je poziv za sudjelovanje na potpisivanju Ugovora za sanaciju Mosta Krk te obilježavanje ukidanja naplate na Mostu Krk koje će se održati na samoj lokaciji 15. lipnja 2020. godine s početkom u 9:00 sati.</em></p><p><em>Drago nam je da su upravo naši kontinuirani zahtjevi i apeli urodili plodom i danas smo velikim dijelom zadovoljni zbog same najave da će se ipak značajniji iznos godišnjeg prihoda kumuliran iz naplate mostarine Krčkog mosta uložiti u neophodnu sanaciju mosta. Tu odluku pozdravljamo i zahvaljujemo na prihvaćanju naše dugogodišnje inicijative. </em></p><p><em>Naime, kao čelnici lokalnih samouprava na otoku Krku godinama smo upozoravali i danas upozoravamo na nužnost hitnog i sveobuhvatnog ulaganja u sam objekt mosta koji je u izuzetno lošem stanju, što su potvrdile i stručne procjene o kojima se više puta govorilo u javnosti. Na tu smo temu nekoliko puta mi grado/načelnici otoka Krka razgovarali s resornim ministrima, kako onima iz prethodnih, tako i s ministrom aktualne Vlade, a osim konstantnih upozorenja i izraza zabrinutosti za sigurnost građana i posjetitelja koji svakodnevno prelaze most, zahtijevali smo i da se novac od naplate mostarine konačno uloži u njegovo održavanje i sanaciju, kao i u državnu cestovnu infrastrukturu otoka Krka.</em></p><p><em>Do danas, naši su zahtjevi i apeli zanemarivani, a 83% prihoda od naplate mostarine, ili oko 50 milijuna kuna godišnje, trošio se na održavanje mostova u Republici Hrvatskoj koji nisu u režimu naplate kao i na nerenatibilne dionice autocesta diljem zemlje te za krpanje dugova u cestovnom sektoru.</em></p><p><em>Uz potpisivanje Ugovora o ulaganju u sanaciju Krčkog mosta obilježit će se i ukidanje naplate mostarine za njegov prelazak za sve građane Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske, kao i za naše posjetitelje na otoku Krku i posjetitelje drugih kvarnerskih otoka koji do svojih destinacija dolaze upravo prelazeći Krčki most. </em></p><p><em>Dugotrajna i iscrpljujuća borba za ukidanje naplate mostarine predstavlja dokaz da je upornošću i strpljenjem moguće uspostaviti zakonito postupanje svih institucija i ravnopravnost svih građana Republike Hrvatske, o čemu ovaj slučaj svjedoči. Građani Primorsko-goranske županije, županijska, gradska i općinska izvršna i predstavnička tijela, političke stranke, formalne udruge, neformalna udruženja građana i pojedinci uspjeli su se izboriti za poštivanje pravne regulative i ukidanje neprihvatljive prakse u Republici Hrvatskoj. Konačno, kako je odavno predviđeno zakonskim propisima Republike Hrvatske, 15. lipnja 2020. prelazak Krčkog mosta neće se naplaćivati.</em></p><p><em>Ovim putem izražavamo žaljenje zbog odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i ministra Olega Butkovića da se ovakvi uspjesi građana Primorskogoranske županije realiziraju tek u izbornoj kampanji, što je politički legitimno, ali prema građanima duboko potcjenjivački.</em></p><p><em>Slijedom svega navedenog, iako sutra ne pristajemo biti ničija predizborna kulisa, zadovoljni smo izvojevanom pobjedom i nastavljamo jednako uporno s novim bitkama za dobrobit našeg primorsko-goranskog kraja.</em></p>