U javnosti su se u ponedjeljak pojavile fotografije Mostovog Danijela Perića, kandidata za Vijeće gradske četvrti Stenjevec, koji je u mladosti podizao desnicu u znak fašističkog pozdrava.

Mostov kandidat za gradonačelnika Zagreba, Zvonimir Troskot, branio je kolegu i za N1 rekao kako je pitanje kada je ta fotografija snimljena.

- Možda je tad imao tad 13-14 godina, na određenom nekom tulumu. Ni ne znam sve te kontekste - rekao je i dodao kako se Periću sad na teret stavlja ta slika, a da je tijekom potresa u Zagrebu pomagao i išao u najopasnije dijelove grada.

Troskot je poručio da osuđuje Perićevo podizanje desnice, no da se treba uzeti u obzir da je tad bio mlad i da se u međuvremenu promijenio.

- Govorimo o mladiću koji ima 14 godina, koji je zagrljen, gdje je ruka… Nije istina da se time on sam hvalio, to sigurno nije. Danijel je osoba koja je najbolji volonter u Republici Hrvatskoj. Ovo je dječačka prošlost, on se ogradio od tih svih stvari. Uvijek je pomagao svima, ljudima svih rasa, i bio na ispomoći - rekao je Troskot.