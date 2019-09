Most podržao Miroslava Škoru: Može ugroziti velike kandidate!

Predsjednik Mosta Božo Petrov potvrdio je u petak kako će njihova stranka na predsjedničkim izborima podržati Miroslava Škoru.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Postoji mogućnost da konačno netko tko želi braniti interes građana ima mogućnost ugroziti ove kandidate iz velikih političkih stranaka. Čemu rasipati glasove? - rekao je Petrov.

- Smatram da predsjednik ne može biti fikus - dodao je.

Petrov je izjavio da je odluka donesena većinom glasova te da su drugi kandidati "simboli propadanja".

- Što se tiče Škore, isključivo smo razgovarali s njim i to o predsjedničkim izborima. Nije bilo razgovora s drugima - rekao je Petrov.

Most smatra da je Škoro predstavnik svih građana i smatraju da se ništa u državi ne može promijeniti na bolje pod okriljem velikih stranaka već s osobom koja ima šansu promijeniti pravila igre.

Nikola Grmoja je rekao da je bio jedan od ljudi u stranci koji su zagovarali Slavena Dobrovića kao kandidata s obzirom na sve njegove kvalifikacije.



- To je bio prijedlog moj i profesora Podolnjaka, ali analizirajući smo shvatili ovo što je Petrov rekao, onaj proces koji je Most započeo kad smo načeli temelje vladavine dva krila partije i kada smo sve te procese i aktere izveli na čistinu, mi taj sustav nismo uspjeli do kraja slomiti, ali mislim da se sada ta prilika ponovno javlja, mi smo tu priliku prepoznali i želimo aktivno sudjelovati - poručio je Grmoja. Dodao je i da im nikad nije bio bitan stranački interes, već interes hrvatskih ljudi.

Iako su iz Mosta prije dolazile neslužbene najave da bi se za predsjednika RH mogao kandidirati predsjednik stranke Božo Petrov, ali i mišljenja o drugim kandidatima iz stranačkih redova, te su priče u međuvremenu utihnule.

Da se razgovara o Škori moglo se čuti i u Škorinu izbornom stožeru, a u prilog tezi da je dogovor postignut mogao bi ići i jučerašnji Škorin potez. Taj je predsjednički kandidat, naime, potpisao Mostovu inicijativu da se voda Ustavom zaštiti kao osnovno ljudsko pravo i javno dobro, a sve u cilju sprečavanja privatizacije javne opskrbe vodom.

- Vodu u Ustav! Potpisao sam peticiju za ustavnu zaštitu vodnog bogatstva, jednog od naših najvrednijih resursa. Potpišite i vi, napisao je Miroslav Škoro na službenom profilu na Facebooku, uz nekoliko fotografija s Mostovim volonterima.

💧 Vodu u Ustav! Potpisao sam peticiju za ustavnu zaštitu vodnog bogatstva, jednog od naših najvrjednijih resursa. 🇭🇷 Potpišite i vi! Posted by Miroslav Škoro on Thursday, September 12, 2019

Direktor komunikacija u Škorinu timu Mate Mijić ističe, međutim, da Škoro nije potpisao tu inicijativu zato što računa na Mostovu podršku.

O Škori kao Mostovu kandidatu pisali smo još u utorak, a sugovornik iz vrha stranke rekao je kako je dio članova htio Slavena Dobrovića za kandidata, dok je drugi dio bio za Škoru.

- Kroz našeg kandidata bi mogli profilirati niz inicijativa koji smo već započeli i pokrenuli. Sa šest posto podrške birača, Most bi mogao donijeti prevagu u utrci - rekao je sugovornik iz stranke u utorak. Podrška Mosta bi Škori donijela i blagonakloniji odnos crkvenih krugova, dio infrastrukture koja mu nedostaje, ali bi se približio konzervativnom centru, a ne bi ostao samo na glasovima krajnje desnice.