Motiv napada: Mrzi žene, bio je seksualno frustriran i nasilan?

Ubrzo nakon što je kombi pokosio gomilu ljudi u Torontu, pri čemu je ubio 10 i ozlijedio 14 slučajnih prolaznika, vrlo kratka objava osvanula je na Facebook profilu Aleka Minassiana, osumnjičenog za napad.

Objava se referirala na drugog masovnog ubojicu, Elliota Rogera, koji je upucao šestero i ranio 13 ljudi u Kaliforniji 2014. godine, a u njoj je stajalo i da je "pobuna incela započela".

- Svrgnut ćemo svakog Chada i Stacy - pisalo je.

Ne seksaju se, nemaju romantične veze...

Policija je u međuvremenu izbrisala Alekov profil, no postoji šansa da je pripadao takozvanom incel pokretu koji mržnju prema ženama baziraju na dubokoj seksualnoj frustraciji, a komuniciraju preko određenih web stranica.

Incel je zapravo izvedenica od engleske fraze "involuntary celibate" što bi u prijevodu značilo "nenamjeran celibat". Ljudi koji se identificiraju s pojmom većinom su muškarci, a na forumu koji ih okuplja stoji da je incel netko tko se "ne može seksati iako to želi" te također ne može imati ni romantičnu vezu.

Za razliku od njih, oni ističu Chada i Stacy, kao prototipe muškaraca i žena koji vrlo lako ulaze u romantične i seksualne veze te su vrlo fizički privlačni.

Točnije, subkultura incela smatra da su upravo Chadovi i svaka Stacy krivi što ne mogu naći partnerice kao i da je uskraćivanje seksa muškarcima zapravo velika nepravda.

Uglavnom se takve ideje pretvaraju u generaliziranu ogorčenost prema ženama, a nerijetko na svojim forumima najavljuju silovanja ili druge oblike nasilja prema ženama.

Seksualne frustracije opravdanje za napad

Zadnja karika koju treba objasniti u Facebook objavi je referenca na Elliota Rodgera. Naime, Rodger je nakon stravičnog masovnog ubojstva opravdao svoj čin kao osvetu brojnim djevojkama zbog romantičnog odbijanja. Svojoj obrani prirodao je činjenicu da je s 22 godine još uvijek bio djevac.

No, brojne stvari su i dalje pod velikim upitnikom. Moderatori foruma incel.me tvrde da Minassian nikad nije objavljivao tamo. No, na stranici se i dalje može pronaći pokoji korisnik koji opravdava njegov čin, piše The Guardian.