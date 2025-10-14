Motocikl s potpisom pape Lava XIV. u subotu na dražbi

Motocikl s potpisom pape Lava XIV. bit će ponuđen u u subotu na dražbi u Münchenu, objavila je aukcijska kuća RM Sotheby's. Papa je u rujnu u Vatikanu potpisao bijeli BMW motocikl, a fotografije objavljene na internetskoj stranici aukcijske kuće Svetog Oca prikazuju kako sjedi na njemu i u rukama drži motorističku kacigu.

Vozilo je u Rim dovezla skupina koja djeluje pod nazivom "Isusovi motociklisti".

Njezini su se članovi tri dana vozili od njemačkoga grada Schaafheima do rimskoga Trga svetog Petra, a model je navodno nadahnut Papamobilom.

Iz aukcijske kuće RM Sotheby's kažu kako očekuju da će motocikl na subotnjoj dražbi postići cijenu između 40.000 i 60.000 eura.

Prihod je namijenjen Papinskim misijama u Austriji koje će ga donirati djeci na Madagaskaru.