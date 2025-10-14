Obavijesti

U MÜNCHENU

Motocikl s potpisom pape Lava XIV. u subotu na dražbi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Felix Hörhager/DPA

Iz aukcijske kuće RM Sotheby's kažu kako očekuju da će motocikl na subotnjoj dražbi postići cijenu između 40.000 i 60.000 eura

Motocikl s potpisom pape Lava XIV. bit će ponuđen u u subotu na dražbi u Münchenu, objavila je aukcijska kuća RM Sotheby's. Papa je u rujnu u Vatikanu potpisao bijeli BMW motocikl, a fotografije objavljene na internetskoj stranici aukcijske kuće Svetog Oca prikazuju kako sjedi na njemu i u rukama drži motorističku kacigu.

Vozilo je u Rim dovezla skupina koja djeluje pod nazivom "Isusovi motociklisti". 

Njezini su se članovi tri dana vozili od njemačkoga grada Schaafheima do rimskoga Trga svetog Petra, a model je navodno nadahnut Papamobilom.

NA TRGU SV. PETRA FOTO Papa Lav na hrvatskom pozdravio hodočasnike, evo što je poručio brojnim vjernicima
FOTO Papa Lav na hrvatskom pozdravio hodočasnike, evo što je poručio brojnim vjernicima

Iz aukcijske kuće RM Sotheby's kažu kako očekuju da će motocikl na subotnjoj dražbi postići cijenu između 40.000 i 60.000 eura.

Prihod je namijenjen Papinskim misijama u Austriji koje će ga donirati djeci na Madagaskaru.

