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NA MJESTU PREMINUO

Motociklist (33) poginuo je u teškoj nesreći u Lazu Bistričkom

Piše Ivan Hruškovec,
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Motociklist (33) poginuo je u teškoj nesreći u Lazu Bistričkom
ILUSTRACIJA | Foto: Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Vozač s motociklom sletio je na asfaltirani prilaz objekta, gdje je došlo do pada te udara motocikla i vozača u objekt.

Muškarac (33) poginuo je u petak oko 20 sati u Lazu Bistričkom, izvijestila je PU krapinsko-zagorska. Do nesreće je došlo kada 33-godišnji vozač, upravljajući motociklom iz smjera Kašine u smjeru Marije Bistrice, nije prilagodio brzinu kretanja vozila stanju i osobinama kolnika, uslijed čega je u kočenju došlo do zanošenja i nekontroliranog kretanja motocikla kolnikom. Potom je vozač s motociklom sletio na asfaltirani prilaz objekta, gdje je došlo do pada te udara motocikla i vozača u objekt.

Od zadobivenih ozljeda vozač motocikla smrtno je stradao na mjestu događaja. 

Tijelo 33-godišnjeg motociklista prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije. 
 

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Komentari 5
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