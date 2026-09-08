Motociklist (75) pretjecao, pa se zabio u auto u Karlovcu. Troje ozlijeđenih, među njima i dijete

Više ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći u ponedjeljak u 9.45 u Karlovcu u Ljubljanskoj ulici. Auto karlovačkih tablica vozila je 25-godišnjakinja koja je na raskrižju započela skretati ulijevo, a prethodno se nije uvjerila da tu radnju može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, piše PU karlovačka.

U njenu bočnu stranu, nemogućnošću izbjegavanja, zabio se motocikl karlovačkih tablica kojeg je vozio 75-godišnjak. On je već bio u fazi pretjecanja auta 25-godišnjakinje, i to na dijelu ceste gdje je obilježeni pješački prijelaz, a pretjecanje zabranjeno.

Motociklist je teško ozlijeđen, a očevidom su utvrdili da je nosio kacigu. Vozačica i putnica (dijete) lakše su ozlijeđene. Očevidom je utvrđeno da je dijete bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici, a vozačica je koristila sigurnosni pojas.

Protiv 25-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a motociklistu će biti izdan prekršajni nalog.