Motociklist i suputnik zabili se u ogradu kod Orehovice, obojica s teškim ozljedama u bolnici

Motociklist i putnik teško su ozlijeđeni u prometnoj nesreći do koje je došlo jučer oko 19.25 sati na A7 između Orehovice i Škurinja. Do prometne nesreće došlo je kada 32-godišnji vozač motocikla riječkih registracijskih oznaka, krećući se iz smjera Orehovice prema Škurinjama, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste te je motociklom udario u zaštitnu metalnu ogradu, nakon čega su vozač i 25-godišnji putnik pali na kolnik.

Obojici je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.

Provedenim očevidom utvrđeno je da motociklist u vozačkoj dozvoli nije imao upisanu odgovarajuću kategoriju za upravljanje navedenim motociklom te tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu.

Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, 32-godišnjak će biti kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu.

