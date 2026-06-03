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NIJE IMAO KACIGU

Motociklist i suputnik zabili se u ogradu kod Orehovice, obojica s teškim ozljedama u bolnici

Piše Ivan Hruškovec,
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Motociklist i suputnik zabili se u ogradu kod Orehovice, obojica s teškim ozljedama u bolnici
Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

Provedenim očevidom utvrđeno je da motociklist u vozačkoj dozvoli nije imao upisanu odgovarajuću kategoriju za upravljanje navedenim motociklom te tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu

Motociklist i putnik teško su ozlijeđeni u prometnoj nesreći do koje je došlo jučer oko 19.25 sati na A7 između Orehovice i Škurinja. Do prometne nesreće došlo je kada 32-godišnji vozač motocikla riječkih registracijskih oznaka, krećući se iz smjera Orehovice prema Škurinjama, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste te je motociklom udario u zaštitnu metalnu ogradu, nakon čega su vozač i 25-godišnji putnik pali na kolnik.

Obojici je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.

Provedenim očevidom utvrđeno je da motociklist u vozačkoj dozvoli nije imao upisanu odgovarajuću kategoriju za upravljanje navedenim motociklom te tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu.

Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, 32-godišnjak će biti kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu.
 

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