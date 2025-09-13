Obavijesti

SLETIO S CESTE

Motociklist poginuo kod Bosiljeva, promet otežan

ILUSTRACIJA | Foto: ilustracija/borna jaksic/pixsell

Očevid prometne nesreće je u tijeku, a promet se tim dijelom ceste odvija uz upravljanje policijskih službenika...

U subotu navečer oko 19:40 u mjestu Grabrk, na području općine Bosiljevo, došlo je do slijetanja motocikla. Vozač motocikla je na mjestu nesreće preminuo, prenosi Kaportal.hr. 

Očevid prometne nesreće je u tijeku, a promet se tim dijelom ceste odvija uz upravljanje policijskih službenika.

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon dovršetka očevida. 

