SLETIO S CESTE
Motociklist poginuo kod Bosiljeva, promet otežan
Čitanje članka: < 1 min
U subotu navečer oko 19:40 u mjestu Grabrk, na području općine Bosiljevo, došlo je do slijetanja motocikla. Vozač motocikla je na mjestu nesreće preminuo, prenosi Kaportal.hr.
Očevid prometne nesreće je u tijeku, a promet se tim dijelom ceste odvija uz upravljanje policijskih službenika.
Više detalja trebalo bi biti poznato nakon dovršetka očevida.
