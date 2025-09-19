Na mjestu nesreće policija provodi očevid
TRAGEDIJA U MALOVANU
Motociklist poginuo kod Zadra
Motociklist je smrtno stradao u prometnoj nesreći u petak oko 11:55 sati na području mjesta Malovan kod Zadra. Promet se odvija naizmjenično jednim trakom, piše zadarska policija.
Na mjestu nesreće policija provodi očevid i utvrđuje okolnosti nesreće.
Izvijestili su nadležno Županijsko državno odvjetništvo.
