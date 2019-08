Motociklom prešao u suprotni smjer, pijan se sudario s autom

Rovinjska je policija radi počinjenja više prometnih prekršaja prijavila 33-godišnjaka.

Naime, 29. kolovoza oko 16.20 sati, on je pod utjecaj alkohola od 2.60 promila i bez zaštitne kacige upravljao neregistriranim četverociklom Extreme. Muškarac se kretao makadamskim putem od naselja Sarižol te je dolaskom do županijske ceste ŽC 5096 započeo skretati u lijevo, i to na prometnu traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera. Kako bi izbjegao izravni sudar, 21-godišnji vozač Passata, karlovačke registarske oznake, skrenuo je na drugu prometnu traku, no u tom trenutku je i 33-godišnjak s motociklom skrenuo udesno pa su se sudarili.

Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je uhitila 33-godišnjaka te će ga u petak uz optužni prijedlog dovesti do nadležnog suda.