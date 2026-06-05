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Motorist (39) teško ozlijeđen kod Rogoznice: Automobilom ga je udarila neoprezna vozačica

Piše Ivan Štengl,
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Motorist (39) teško ozlijeđen kod Rogoznice: Automobilom ga je udarila neoprezna vozačica
Ilustracija | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U Općoj bolnici u Šibeniku 39-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Policija je objavila detalje prometne nesreće iz Rogoznice u kojoj je u srijedu oko 14 sati 39-godišnjak teško ozlijeđen.

- Prometna nesreća dogodila se tako što se 35-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom splitskih registarskih oznaka, kojim je prethodno bila parkirana na bočno obilježenom parkirališnom mjestu, vršeći radnju uključivanja vozilom u promet na kolnik ulice Put Podglavičkih žrtava vožnjom unaprijed, nije uvjerila da navedenu radnju može obaviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu - navode.

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Uslijed toga, prednjim dijelom automobila sudarila se s motoristom kojim je upravljao 39-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 39-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

- Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku - navodi policija.

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