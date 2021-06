Bio sam na terenu u Trilju kada je iza 21 sat zazvonio telefon. Te tri riječi nitko ne želi čuti u životu i na to vas nitko ne može pripremiti – priča nam geodet Matija Mirtl čiji je brat Fran (36) u četvrtka poginuo na motoru na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i čvora Popovec.

Matija i Fran Mirtl

Fran je iza sebe ostavio suprugu s bebom od deset mjeseci. Otišao je na kavu u Varaždin s prijateljem vozeći skuter Piaggio i više se nikada kući nije vratio.



- Sutradan je trebao ići po suprugu i dijete u Bihovo. To mi je jedini brat, što da vam kažem. Teško nam je svima. Nije otišao zbog neke obijesne vožnje ili divljanja na cesti. Prijatelj koji se vozio iz a njega rekao je da je vidio da su mu ruke klonule u jednom trenu s upravljača, prije nego li skrenuo s trke i pogodio žičanu ogradu. Najvjerojatnije mu je pozlilo. Čekamo nalaz obdukcije. Ne možemo biti miri dok ne saznamo što se dogodilo, je li se mučio... - priča nam Matija.

Fran se s bebom i suprugom pripremio na život, diplomirao je i taman su uredili stan u kući, naravno uz pomoć kredita.

- Osiguranja će pokriti jedan dio no ima 150.000 eura kredita, a supruga je na porodiljnom pa možete zamisliti koji su to sada problemi. Sama činjenica da se s bebom koju doji bori s boli i tugom zbog gubitka supruga, mora strahovati kako vraćati kredite – dodaje brat.

Umjesto rođendanskih čestitki, najljepših želja za obljetnice braka, brat Matija pisao je oproštajno pismo u kojem između ostaloga navodi: "Kao mali dobio je nadimak Kuki, po kojem ga znaju susjedi iz Kozarčeve, Nadimak koji nije baš volio, iako ga nitko nikada nije izgovorio iz ničega drugog nego iz ljubavi i dragosti.

Fran je tu istu ljubav i zanesenost pokazivao cijelim životom, unoseći cijeloga sebe u stvari koje je volio: informatiku, tenis, snowboarding, motore, pse Feu i Fidipa te napose svoju obitelj, susjede, te ljude koji su ga okruživali. Svakome je bio na raspolaganju bez obzira na svoje brojne obveze, i svakome je davao to posto sebe."



Franovi kolege i prijatelji udružili su se i samoinicijativno počeli skupljati novčanu pomoć za njegovu obitelj.

- Zaista su me ugodno iznenadili kako su nam odlučili pomoći. Njih 230 je do sada prikupilo oko 10.000 eura na čemu smo im neizmjerno zahvalni. Nadamo se da će se još ljudi odazvati kako bi njegova curica i supruga imale priliku da otplaćuju dugove koje supruga sama sigurno neće moći. Zamolili smo sve da umjesto vijenca uplate u taj fond - dodaje brat.

Za Franovu suprugu i kćerkicu koje su u trenu ostale bez najvećeg životnog oslonca prikupljaju novac na Go Get Fundingu "For baby Megan and Maja Mirtl" i pozivaju sve koji mogu i žele da im pomognu.