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POLICIJI JE PREDAO I DROGU

Motorist pretjecao auto pa pao nedaleko Varaždina: Ozlijeđen je, prijeti mu 4000 € kazne!

Piše Ivan Štengl,
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Motorist pretjecao auto pa pao nedaleko Varaždina: Ozlijeđen je, prijeti mu 4000 € kazne!
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju, vozaču će se odrediti 9 negativnih prekršajnih bodova

Policija je objavila detalje prometne nesreće kod Ljubešćice nedaleko Varaždina u kojoj je u srijedu oko 19 sati ozlijeđen 25-godišnjak.

- On je upravljao neregistriranim i neosiguranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje i u vrijeme kada mu je vozačka dozvola bila poništena, krećući se Kapelom Kalničkom. Dolaskom do raskrižja s državnom cestom DC-24, koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, nije se zaustavio na prometni znak „STOP“, već se bez zaustavljanja uključio na navedenu državnu cestu - navodi policija.

On se oglušio na zaustavljanje policije te je nastavio svoj put dalje. U jednom je trenutku pretjecao vozilo 78-godišnjaka kojeg je udario prednjim dijelom motora.

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- Uslijed udara vozač motocikla pao je na kolnik i zadobio tjelesne ozljede. Medicinska pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Varaždin, a njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane.

Policiji je predao 3,2 grama droge nalik konoplji. 

- Zbog počinjenih prometnih prekršaja i izazivanja prometne nesreće, prijeti mu novčana kazna do 4310 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 24 mjeseca. Nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju, vozaču će se odrediti 9 negativnih prekršajnih bodova - zaključuje policija.

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