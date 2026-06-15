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U NASELJU ZVEČAJ

Motorist teško ozlijeđen kod Duge Rese: U raskrižju ga je autom udarila vozačica (64)

Piše Ivan Štengl,
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Motorist teško ozlijeđen kod Duge Rese: U raskrižju ga je autom udarila vozačica (64)
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka ovog događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, navodi policija

Policija je objavila detalje još jedne prometne nesreće u kojoj je sudjelovao motocikl. U naselju Zvečaj kod Duge Rese oko 18:25 sati teško je ozlijeđen motorist na raskrižju cesta.

- Osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljala je 64-godišnjakinja koja se kretala kolnikom nerazvrstane ceste. Dolaskom do nepreglednog raskrižja započela je ulaziti na kolnik državne ceste kada je iz nepreglednog zavoja naišao motocikl zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 29-godišnjak te pritom udario u osobno vozilo i s motociklom pao na kolnik - navodi policija.

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Motorist je za vrijeme vožnje imao zaštitnu kacigu.
  
- U cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka ovog događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te izvješće nadležnom državnom odvjetništvu - zaključuje se.

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