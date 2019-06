Može li svijet odahnuti? Trump i Xi žele kraj trgovinskog rata

Kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump složili su se u subotu, na marginama summita G 20 u Osaki, oko ponovnog pokretanja trgovinskih pregovora između dvije najjače ekonomije svijeta.

Kako prenose svjetske agencije pozivajući se na kinesku novinsku agenciju Xinhua, dvije su se zemlje također složile da neće jedna drugoj uvoditi nove carine i da će međusobne pregovore, naprasno prekinute u svibnju, obnoviti "na temelju jednakosti i međusobnog poštovanja".

Američki predsjednik ocijenio je u subotu sastanak sa svojim kineskim kolegom "odličnim", no nije pritom govorio detaljnije o mogućem napretku u okončanju trgovinskog rata između Kine i SAD-a, prenosi francuska novinska agencija AFP.

"Imali smo jako dobar sastanak s predsjednikom Xijem, rekao bih odličan", izjavio je Trump na marginama sastanka na vrhu zemalja G20, najrazvijenijih zemalja svijeta.

Trump je također rekao da se s Kinom "pregovori nastavljaju", a da će više detalja o sastanku s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom dati na tiskovnoj konferenciji tijekom dana.

Uoči samih razgovora američki predsjednik je izjavio kako je spreman na "povijesni" trgovinski sporazum s Kinom. "Biti će to od povijesnog značaja ako budemo mogli doći do trgovinskog sporazuma", kazao je Trump. "Potpuno smo otvoreni za to", dodao je.

Kineski predsjednik inzistirao je pak uoči razgovora na činjenici kako je "dijalog" puno poželjniji nego "sukobljavanja".

"Tijekom četrdeset godina jako su se velike promjene dogodile u međunarodnoj situaciji kao i u kinesko-američkim odnosima, no glavne činjenice ostale su nepromijenjene. Kina i Sjedinjene Države obje su profitirale od suradnje i gubile u sukobljavanju".

"Suradnja i dijalog bolje su od trvenja i sukobljavanja", kazao je kineski predsjednik dodavši kako je "spreman danas razmijeniti stajališta o fundamentalnim pitanjima koja se tiču razvijanja kinesko-američkih odnosa, postavljanja pravca razvoja tih odnosa u nadolazećem razdoblju i unapređivanja tih odnosa utemeljenih na suradnji i stabilnosti".

Nekoliko je svjetskih čelnika prvog dana summita u Osaki u petak upozorilo kako su rastuća trvenja u kinesko-američkim trgovinskim odnosima prijetnja globalnom rastu.