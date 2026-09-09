Možemo! Jandrokoviću: 'Ako je išta jeftino, onda je to cijena po kojoj ste isporučili Liku mafiji!'

Iz Možemo su u srijedu priopćili kako predsjednik Sabora Gordan Jandroković njihovu zastupnicu Sandru Benčić optužuje za obmanjivanje javnosti i jeftino politikantstvo odgovorivši mu da, ako je u toj priči išta jeftino, onda je to cijena po kojoj su Liku isporučili otpadnoj mafiji. Iz Ureda predsjednika Sabora ranije danas poručili su kako prijedlozi koje je jučer na Predsjedništvu iznijela Benčić, a tiču se otpada u Gospiću i Srbije, nisu odbijeni iz političkih razloga, nego jer nisu bili adekvatno pripremljeni. Benčić je, ističu, nakon sjednice Predsjedništva obmanula hrvatsku javnost kazavši da su njeni prijedlozi odbijeni iz političkih razloga,nazivajući to neistinom, jeftinim politikantstvom i namjernim zavaravanjem javnosti.

Jandrokovićev Ured je naveo i kako je Benčić zatražila da Predsjedništvo Sabora donese zaključak kojim obvezuje hrvatsku Vladu da izvijesti o sanaciji otpada u Gospiću te da se Hrvatski sabor očituje o prekidu pregovora Srbije s EU, naglasivši da su oba prijedloga bila izrečena usmeno, bez ikakvog poslovničkog utemeljenja i bez pisanih obrazloženja potrebnih da se točke uvrste u dnevni red.

Referirajući se na Jandrokovićeve tvrdnje da su prijedlozi izneseni „bez ikakvog poslovničkog utemeljenja" iz Možemo kažu da Članak 38. saborskog Poslovnika izričito propisuje da Predsjedništvo Sabora raspravlja o prijedlogu dnevnog reda i o tome što treba uvrstiti na dnevni red sjednice. Zastupnica Benčić prijedloge je iznijela na sjednici Predsjedništva, dakle na mjestu koje Poslovnik za to predviđa. Tvrditi da je prijedlog iznesen na Predsjedništvu „bez poslovničkog utemeljenja" znači tvrditi da Predsjedništvo ne smije raditi ono zbog čega postoji. Ako predsjednik Sabora smatra da se na sjednici tijela koje odlučuje o dnevnom redu o dnevnom redu ne smije govoriti, neka ne laže da je to poslovnička zapreka, nego neka nađe tračak hrabrosti i prizna da je to politička odluka, poručuju iz Možemo.

Možemo smatra i kako se ne radi o formi, nego o odluci. Predsjednik Sabora imao je dvije mogućnosti. Mogao je reći: da, Sabor treba tražiti od Vlade izvješće o sanaciji Gospića; da, Sabor se treba izjasniti o pregovorima sa Srbijom – i onda dogovoriti kako to uvrstiti. Ili je mogao reći: ne. Odabrao je 'ne'.

Politička odluka da se o tim temama ne raspravlja

Naknadno zamatanje tog 'ne' u proceduru ne mijenja ono što ono jest: politička odluka da se o ove dvije teme u Hrvatskom saboru ne raspravlja.

Ako je u ovoj priči išta jeftino, onda je to cijena po kojoj su Liku isporučili otpadnoj mafiji, kažu u priopćenju. Deseci tisuća tona otpada zakopanih u Gospiću, PFAS u podzemnim vodama, mikroplastika 900 puta veća nego u vodi iz vodovoda, vlada koja šuti mjesec dana o tim nalazima, miniranje Odbora za okoliš i neiznošenje tih vitalnih informacija na Odboru i izvanrednoj sjednici, odbijanje hitne sanacije i sustavnog monitoringa - to nije politikantstvo, to je precizan opis vaših nedjela, poručju iz Možemo.

Referirajući se na Jandrokovićeve navode da su njegovi stavovi o događajima u Srbiji na pogrebu Mladića „jasno izneseni na tiskovnoj konferenciji" ističu da stav predsjednika Sabora na tiskovnoj konferenciji nije stav Hrvatskog sabora.

Sabor svoj stav izražava zaključkom, na sjednici, glasanjem. Tražili smo upravo to: da Sabor – a ne pojedinac – jasno kaže da vlast koja s državnim počastima pokapa ratnog zločinca i negira genocid ne može biti partner u pristupnim pregovorima. Ako se predsjednik Sabora s tim slaže, kako tvrdi, nema nijednog razloga da to ne stavi na dnevni red. Ako nema mandat svog premijera da ono što govori na presici pretvori u odluku Sabora, razumijemo zašto mu je lakše govoriti o proceduri i jeftinom politikanstvu, kažu u Možemo.