Možemo li izbjeći svoje nasljeđe? Najjeziviji film dosad!

Što više otkrivaju, to više nastoje izbjeći zlokobnu sudbinu koju su naslijedili. Snimajući svoj filmski prvijenac, scenarist i redatelj Ari Aster oslobađa noćnu moru obiteljskog sloma, pretvarajući obiteljsku tragediju u nešto zloslutno i duboko uznemirujuće i gurajući horor film na novi teren s njegovim uzdrmanim portretom baštine koja je otišla k vragu.

Zvjezdanu postavu čine Toni Collette (Little Miss Sunshine; „United States of Tara"), Gabriel Byrne (HBO-ov „In Treatment"; The Usual Suspects), Alex Wolff (Jumanji: Welcome to the Jungle), Milly Shapiro (Broadway's Matilda) i nedavna dobitnica nagrade Emmy, Ann Dowd („The Handmaid's Tale"), a nezaboravnu glazbu potpisuje avangardni saksofonist Colin Stetson. Film Naslijeđeno zlo, svima naziva poznat kao Hereditary, je fenomenalni debi scenarista i redatelja čija vladavina tek počinje, a već sad je oduševio kritičare diljem svijeta te ostvario nevjerojatnih 100% na Rotten Tomatoes.

„Remek-djelo suvremenog horor žanra!” Patrick Ryan USA TODAY

„Egzorcist" naše generacije.” Joshua Rothkopf TIME OUT NEW YORK

„Rosemaryna beba 21. stoljeća!” Chris Bumbray JOBLO’S MOVIE EMPORIUM

„Toni Collette za ovu ulogu zaslužuje OSCARA!” Kristopher Tapley VARIETY

Film Naslijeđeno zlo, u distribuciji Blitza, u CineStaru i ostalim kinima pogledajte od 21. lipnja u 4DX formatu. Kupite ulaznice.

