Možemo: Nebriga za okoliš se vladajućima ne smije opraštati

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić najavila je da će fokus u kampanji za lokalne izbore na zadarskom području biti na tri točke i to borbi protiv nezakonitog načina na koji se otpad uvozi i odlaže, zatim priuštivom stanovanju te spajanju zaleđa i urbanih sredina radi kvalitetnije i bolje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.

"Ako govorimo o tematici otpada, zakon je posložen tako da ide na ruku tvrtkama koje, uvozeći, a potom najčešće ilegalno odlažući otpad, brzo mogu zaraditi hrpu novaca. Proglasiti stečaj za njih je kao dobitak na lutriji, jer se država i vjerovnici ne mogu naplatiti, a otpad ostaje lokalnoj zajednici", ustvrdila je Benčić.

Kada je riječ o priuštivom stanovanju, podsjetila je da je europarlamentarac Možemo! Gordan Bosanac uspio izboriti amandman kojim bi se omogućilo da Europska unija prvi put iz svog proračuna gradovima izravno financira gradnju stanova za javno stanovanje za mlade obitelji.

"Treća politika na koju ćemo se usredotočiti jest spajanje potencijala naše poljoprivredne proizvodnje s urbanim sredinama kako bi lokalni proizvođači imali izravan plasman proizvoda na svojem području", kazala je Benčić.

Lokalna koordinatorica Možemo! za Benkovac Dunja Gusić upozorila je na medicinski i plastični otpad koji se ilegalno odlagao u kamenolomima na benkovačkom području te tzv. Crno brdo opasne troske, zbog čijeg je nesaniranja Sud Europske unije kaznio Hrvatsku.

"Gotovo 40.000 eura poreznih obveznika već je potrošeno jer država skoro 15 godina ne uspijeva sanirati Crno brdo u Biljanima Donjim. Hrvatska zbog vlastitog nemara plaća 6500 eura kazne svaki dan dok se ne obavi sanacija, a dobili smo i paušalnu kaznu od milijun eura", naglasila je Gusić.

Ustvrdila je da su Ravni kotari slabo naseljeno i u velikoj mjeri neatraktivno područje za velika urbana ulaganja te se zato sve bazira na ruralnom turizmu, ekološkoj proizvodnji i poljoprivredi.

"Kakva je perspektiva Bukovice i Ravnih kotara ako su s dvije strane omeđeni ilegalnim i opasnim otpadom?", upitala je Gusić te dodala da će se Crno brdo sanirati 16 mjeseci, a to će Hrvatsku stajati dodatnih više od tri milijuna eura.

Lokalna koordinatorica Možemo! za Obrovac Silvana Čeko Jurišić podsjetila je na problem s nekadašnjom Tvornicom glinice koja je izvor učestalih onečišćenja Zrmanje tijekom obilnijih kiša.

"Zrmanja utječe u Novigradsko more koje je gotovo zatvoreno more pa je opasnost od onečišćenja širih razmjera i znatno veća. Situacija je ozbiljna i na odlagalištu otpada Kljakovača, udaljenom tek nešto više od kilometra Zrmanje, gdje se od 2021. može odlagati otpad iz drugih gradova naše regije. Pitamo se tko dovozi i pod kakvim uvjetima otpad na to odlagalište, a Zadar pije Zrmanju", upozorila je Čeko Jurišić.