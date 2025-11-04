Obavijesti

Možemo! osudili incident: Napad u Splitu je zrcalna slika predsjednika Vlade i Sabora

Možemo! osudili incident: Napad u Splitu je zrcalna slika predsjednika Vlade i Sabora
Zagreb: Klub zastupnika Možemo! održao konferenciju za novinare | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Benčić smatra da će se takve situacije ponavljati ako se odmah ne poduzmu koraci, „ako se ne zaustavi crnokošuljaško ludilo po Hrvatskoj”

Stranka Možemo! oštro je u utorak osudila upad grupe muškaraca u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, gdje se u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta održavao program Dana srpske kulture, te su za odgovornost prozvali predsjednike Vlade i Hrvatskog sabora. „Jučerašnji napad crnokošuljaša na djecu, umirovljenike i folkloraše u Splitu, nažalost, zrcalna je slika predsjednika Vlade i predsjednika Sabora, odbijam prihvatiti da je riječ o incidentu, ovo nije incident, to je produžena ruka i kontinuitet politike koja promovira nasilje upogonjeno mržnjom, to je produžena ruka ustaške ideologije i simbolike koja je blagoslovljena na najvišim instancama vlasti u Hrvatskoj”, kazala je na konferenciji za novinare koordinatorica stranke Sandra Benčić.

„Taj napad nije prekršaj protiv javnog reda i mira, u kaznenopravnom smislu on je kazneno djelo poticanja na nasilje i mržnju, a ustavnopravnom smislu napad na temelje ustavne države”, dodala je.

U BANSKIM DVORIMA USKORO UŽIVO Plenković ima izvanredno obraćanje javnosti! Tema je incident u Splitu...
USKORO UŽIVO Plenković ima izvanredno obraćanje javnosti! Tema je incident u Splitu...

Benčić smatra da će se takve situacije ponavljati ako se odmah ne poduzmu koraci, „ako se ne zaustavi crnokošuljaško ludilo po Hrvatskoj”.

„A zaustaviti se treba tamo odakle je krenulo, a krenulo je od Plenkovićevog prihvaćanja uvjeta Domovinskog pokreta da nema Srba u Vladi, od dvostrukih konotacija, relativiziranja i toleriranja ZDS-a u Saboru, i od organiziranja okruglog stola s ciljem negacije genocida u Jasenovcu. Krenulo je od blagoslova koji su dali Andrej Plenković i Gordan Jandroković kada su za ono što je izraz nasilja, najnasilnijeg režima u povijesti Hrvatske, rekli da u nekim slučajevima predstavlja domoljublje, pa je onda domoljublje postalo nasilno”, kazala je Benčić.

Osudu Plenkovića koju je objavio nakon napada u Splitu ocijenila je uvredom za zdravu pamet i pljuvanjem u lice žrtvama takvih napada jer je, smatra, on taj koji je srušio branu i koji ima moć to zaustaviti.

NAKON SRAMOTNOG INCIDENTA Pupovac stigao na Dane srpske kulture u Split! Osudio incident: 'To nas sve treba zabrinuti...'
Pupovac stigao na Dane srpske kulture u Split! Osudio incident: 'To nas sve treba zabrinuti...'

„Plenković već mjesecima nije u stanju osigurati jednaku primjenu zakona i Ustava za sve građane Hrvatske, ako nije u stanju osigurati temeljnu sigurnost građana i događaja, neka odstupi s vlasti”, poručila je Benčić.

„Ovo što se dogodilo u Splitu je prijetnja svima nama i za to su odgovorni predsjednik Sabora i predsjednik Vlade ”, dodala je zastupnica Urša Raukar Gamulin. Pozvala je također Jandrokovića da podnese kaznenu prijavu protiv onoga što se izgovorilo na okruglom stolu o Jasenovcu u Saboru, koji su organizirali DOMiNO i Hrvatski suverenisti.

Možemo! je najavio da će pokrenuti inicijativu za izmjenu saborskog Poslovnika, kojom bi se predsjedniku Sabora dala ovlast oduzimanja riječi zastupnicima ili udaljenje sa sjednice za svako isticanje ili širenje fašističke, nacističke i ustaške propagande, uključujući ustaške pokliče, kao i ovlast zabrane održavanja događaja u Saboru na kojima se promovira nacizam i ustaštvo ili negira holokaust, genocid i zločini u Jasenovcu. 

REAKCIJA MINISTRA Vlajčić i Obuljen Koržinek osudili su incident u Splitu: 'Nasilje nikad nije rješenje'
Vlajčić i Obuljen Koržinek osudili su incident u Splitu: 'Nasilje nikad nije rješenje'

Kao članica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Benčić je također najavila da će od Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) i Ministarstva unutarnjih poslova zatražiti izvješće o prijetnjama za ustavni poredak koje proizlaze iz širenja i organiziranja grupa ekstremne desnice i njihovog utjecaja na mlade putem društvenih mreža i drugih kanala.

