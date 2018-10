'Možemo provesti reviziju svih onih potpisa koji su nevaljani'

Nakon što je Vlada kako su, zbog nevažećih potpisa, propali referendumi inicijativa "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj", a na što su burno reagirali članovi inicijativa, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović predložila je da se provede revizija nevažećih potpisa:

- Treba imati povjerenja u institucije. One će same dokazati jesu li zaslužile to povjerenje ili ne. U ovom trenutku nemam razloga vjerovati da je itko u tom postupku pokušao ikoga prevariti. Međutim, mislim da bi svima bilo u interesu da je proces bio puno transparentniji i da su u proces provjere potpisa bile uključene udruge koje su to zahtijevale. Pa čak i neke neutralne nevladine udruge koje prate procese vladavine prava i slično. Mislim da bi to pomoglo i Vladi i Ministarstvu da može izaći pred ljude i s većom kredibilnošću reći da je sve bilo legalno. Što sada učiniti? Eventualno se može provesti proces revizije, ako ništa drugo barem onih glasova koji su proglašeni nevaljalim iz bilo kojih razloga. I da se tim udrugama pruži prigoda da se objasni, da se provjeri da li je to stvarno tako, rekla je Grabar Kitarović u intervjuu za Novu TV.

Predsjednica je govorila i o aktualnim aferama i tome kako one utječu na stanovništvo:

- Mislim da zapravo ova koncentracija na afere, koliko god one bile važne kao predmet istrage pravosudnih tijela u javnom prostoru, nije dobra i dalje utječe na iseljavanje stanovništva iz Hrvatske. Ako se osvrćete na SMS aferu, nakon povratka iz SAD-a razgovarala sam s onim ljudima s kojima mogu u okviru svojih ustavnih ovlasti, s premijerom, Jandrokovićem i zaključila da nema potrebe za mojom reakcijom